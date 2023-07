Wycinają beton, żeby sadzić drzewa. Centrum Olsztyna się zazielenia [ZDJĘCIA]

Aleja Piłsudskiego w ścisłym centrum Olsztyna zmienia się wprost nie do poznania. Po ukończeniu inwestycji tramwajowej odcinek drogi od ratusza aż do skrzyżowana z ul. Dworcową ma mieć charakter alei, która będzie bardziej dostosowana do potrzeb pieszych niż kierowców. Mimo tego, że tramwaj pojedzie tędy dopiero za pół roku, to już widać pierwsze efekty zmian.

Wszystko dzięki programowi ratusza, który zakłada posadzenie 2,8 tys. drzew, 1470 krzewów, 6536 bylin oraz prawie 33 tys. kwiatów cebulowych. To klony, lipy, dęby i drzewa owocowe (m.in. grusze), których sadzonki muszą mieć określone parametry. Wśród nich obwód pnia na wysokości metra nie może być mniejszy, niż 16-18 cm czy, w niektórych przypadkach, wysokość rośliny to co najmniej trzy metry.

Pierwsze efekty widoczne są praktycznie w każdej części Olsztyna. Nowe drzewa zyskały Jaroty, Zatorze, Nagórki, osiedle Kormoran i Śródmieście.



Nasz fotoreporter, Zbigniew Woźniak uchwycił dziś (poniedziałek 3 lipca) pracowników, którzy wycinali miejsce w chodniku przy al. Piłsudskiego, aby zrobić miejsce na nasadzenie nowych drzew. Sprawę komentuje radny Tomasz Głażewski.

— Zawsze, gdy w grę wchodzą nasadzenia drzew na terenie miasta to uważam, że jest to gra warta świeczki — zauważa radny — Rozumiem fakt, że po części tracimy część chodnika na rzecz drzew, jednak nie potrafię sobie uzmysłowić co przyświecało projektantom tej ogromne alei naprzeciwko Aury, która jest zdecydowanie za szeroka. Drzewa w mieście to wartość zawsze dodana i uważam, że powinniśmy podejmować jak najwięcej takich akcji — dodaje.

Koszt nasadzeń drzew, krzewów, bylin i kwiatów wynosi blisko 6 mln zł. Firma, która sadzi zieleń przez trzy lata będzie także pielęgnować rośliny.

Karol Grosz