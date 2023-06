Radni zdecydują kto będzie zarządzał Uranią. Najbardziej prawdopodobna opcja zadowoli olsztyńskich sportowców

Budowa HWS Urania jest już na ostatniej prostej. Obiekt powoli nabiera docelowego kształtu, a sportowcy już się przygotowują do wejścia na parkiet. Miasto jednak musi jeszcze dopiąć kilka ostatnich guzików, zanim remont dobiegnie końca.

Aby obiekt dobrze funkcjonował i przynosił zyski konieczny będzie dobry gospodarz, który będzie zarządzał obiektem. Gmina Olsztyn, która pod względem prawnym jest właścicielem nowopowstającego obiektu chciała zatrudnić do tego zadania zewnętrzną firmę, która zajmuje się m.in obsługą spodka w Katowicach, czyli areny znacznie większej od Uranii.

Ratusz ogłosił konkurs, do którego zgłosiła się jedna, ale bardzo poważna firma. Mowa tu o przedsiębiorstwie, która na co dzień zarządza Spodkiem w Katowicach, czyli jedną z największych tego typu hal w Polsce. Dokładny przebieg rozmów nie jest znany, jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że operator zgłaszał uwagi m.in do systemu nagłośnienia podczas przygotowywania projektu uzupełniającego prace prowadzone w Uranii.

W obliczu zerwanych negocjacji i nieubłaganie zbliżającego się terminu oddania hali władze Olsztyna postanowiły nie szukać kolejnego operatora i zawiązać miejską spółkę, której jedynym zadaniem będzie zarządzanie Uranią. Takie rozwiązanie to nic innego, jak powrót do pierwotnej idei, jeszcze sprzed poszukiwania zewnętrznego operatora.

Wczoraj (środa 28 czerwca) radni mieli głosować nad powołaniem miejskiej spółki pod nazwą „Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, jednak z uwagi na przedłużającą się sesję punkt został przesunięty na kolejną środę. Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały.

Celem spółki, o której mowa w ust. 1, będzie realizacja zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych, kultury, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych oraz promocji gminy.

Jaka będzie nowa Urania?

Przebudowa Uranii jest wykonana w ok. 60 proc. Po zakończeniu prac w głównej bryle zaprojektowano centralnie usytuowane boisko do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona i futsal. Oprócz tego będzie tam można organizować zawody bokserskie, zapaśnicze czy taekwondo. Będzie się tam znajdowała widownia z miejscami stałymi, mobilnymi, dla osób z niepełnosprawnościami oraz stojącymi. Wyodrębniona zostanie strefa VIP oraz strefa dla dziennikarzy.

Z tą bryłą połączona będzie kolejna, mniejsza, w której znajdzie się podpiwniczenie z pomieszczeniami technicznymi i parkingami. W tej części znajdzie się m.in. sala treningowo-rozgrzewkowa z miejscami dla widowni, sala podnoszenia ciężarów, judo, siłownia oraz zaplecze sanitarno-szatniowo-rehabilitacyjne z pomieszczeniami dla zawodników, sędziów, trenerów, cheerleaderek. Poza przebudową hali, w projekcie ujęta została budowa lodowiska zewnętrznego.

Aktualny termin ukończenia inwestycji to 23 sierpnia 2023 roku. Pierwotny koszt przebudowy hali Urania to ponad 190 milionów złotych, z czego około 130 milionów to unijne dofinansowanie. Nieoficjalne mówi się, że zarówno termin oddania obiektu może się przedłużyć, jak i kwota inwestycji znacznie wzrosnąć.

Karol Grosz