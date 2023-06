Urania nabiera docelowego kształtu. To jedna z największych inwestycji Olsztyna [ZDJĘCIA]

Remont hali Urania trwa już od prawie dwóch lat i jest już na ukończeniu. Ta trudna inwestycja w trudnych czasach to jedno z większych wyzwań, jakie w ciągu ostatnich lat podjęła gmina Olsztyn.

Przypomnijmy, że gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnym planem, to remont zostałby ukończony już w marcu, a obecnie hala byłaby zaopatrywana w meble, oświetlenie, nagłośnienie i wszystkie inne elementy niezbędne do organizacji imprez masowych. Obecny termin, czyli 16 października 2023 roku, to wynik mediacji pomiędzy prezydentem Olsztyna a wykonawcą inwestycji, czyli firmą Midbud.

Robi się poważnie

Nowa Urania bez cienia wątpliwości będzie najnowocześniejszym obiektem widowiskowo-sportowym w woj. warmińsko-mazurskim. Ekipa budowlana oprócz kompleksowego remontu zwiększającego pojemność trybun do ponad 4 tys. widzów wykonała szereg innych zmian łącznie z budową parkingu poziemnego, hali rozgrzewkowej czy lodowiska, które latem będzie pełnić funkcję rolkowiska.

Nowy sezon już w Olsztynie?

Jak udało nam się ustalić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn przyszły sezon zagrają już w nowym domu. Co prawda sezon PlusLigi rozpoczyna się wraz z początkiem października, a halę trzeba będzie jeszcze przystosować do rozgrywania meczów ligowych, jednak jest duża szansa na zagranie kilku pierwszych meczów na wyjazdach, aby później rozegrać serię spotkań domowych.

Bubel na dachu?

Ogromne kontrowersje wzbudza blacha położona na dachu hali. Po jej ułożeniu okazało się, że materiał bardzo się pofalował, przez co wygląda nieestetycznie.

Przedstawiciele Mirbudu twierdzą, że to normalny objaw i blacha po położeniu może się odkształcać w ten właśnie sposób. Same arkusze mają aż 28 metrów długości i grubość zaledwie 0,7 mm. Obłożenie całej kopuły Uranii wymaga użycia aż 260 takich elementów, których montaż nie należy do najprostszych.

Słowo słowem, ale władze Olsztyna chcą mieć wszystko na papierze, dlatego zlecili ekspertyzę dachu zewnętrznej firmie. Z naszych informacji wynika, że miasto ma już wyniki ekspertyzy, jednak ich analiza potrwa przynajmniej do końca czerwca.

Karol Grosz