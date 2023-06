Trwa wyposażanie wnętrza Uranii. Jakie sprzęty trafią do nowej hali sportowej?

Nowa Urania bez cienia wątpliwości będzie najnowocześniejszym obiektem widowiskowo-sportowym w woj. warmińsko-mazurskim. Ekipa budowlana oprócz kompleksowego remontu zwiększającego pojemność trybun do ponad 4 tys. widzów wykonała szereg innych zmian łącznie z budową parkingu podziemnego, hali rozgrzewkowej czy lodowiska, które latem będzie pełnić funkcję rolkowiska.

Przypomnijmy, że gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnym planem, to remont zostałby ukończony już w marcu. Obecnie hala stopniowo zaopatrywana jest w meble, oświetlenie, nagłośnienie i wszystkie inne elementy niezbędne do organizacji imprez masowych. Dodatkowo trwają prace wykończeniowe.

Obecnie wykonawca czeka na dostawę:

Elektrycznego sprzętu AGD:

- czajnik - 42 szt.

- ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy - 3 szt.,

- chłodziarka do napojów - 12 szt.,

- automatyczna niszczarka do papieru - 1 szt.,

- agregat - 1 szt.,

- lodówka - 5 szt.,

- zmywarka naczyń - 3 szt.,

- kuchenka mikrofalowa - 1 szt.,

- zegar ścienny cyfrowy - 2 szt.,

- telewizor -1 szt.,

Sprzętu gospodarczego:

— Wózki transportowe

- wózek elektryczny paletowy

- wózek magazynowy platformowy jednoburtowy

- wózek widłowy

— Sprzętu i narzędzi ogrodniczych

- Kosa spalinowa

- Grabie ogrodnicze do liści

- Grabie ogrodnicze metalowe uniwersalne

- Nożyce ogrodnicze

- Taczka ogrodnicza jednokołowa

- Taczka ogrodnicza dwukołowa

- Łopata ogrodnicza

- Szpadel ogrodniczy

- Traktor ogrodniczy wraz z osprzętem kpl.

- Traktor ogrodniczy

— Sprzętu do sprzątania

— Mebli

- meble biurowe

- meble metalowe

Obecny termin oddania inwestycji to 16 października 2023 roku, to wynik mediacji pomiędzy prezydentem Olsztyna a wykonawcą inwestycji, czyli firmą Midbud.