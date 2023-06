Afera na budowie DK16 pod Mrągowem. Wulgarne groźby, machanie nożem i przebicie opony w ciężarówce

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Gdzie jest burza? Czy dotrze nad województwo warmińsko-mazurskie [POGODA] Sytuacja miała miejsce dziś (23 czerwca) na budowie DK16 nieopodal Bagienic pod Mrągowem. Informacje o sprawie przekazał nam sam zaatakowany pracownik, który twierdzi, że to nie jest pierwszy wybryk zatrzymanego dziś nożownika.

— Jechałem ciężarówką, on wybiegł mi na drogę i zatrzymałem się — mówi Łukasz Konrad, zaatakowany pracownik pracujący przy budowie DK16 — Zaczął łapać za klamkę, krzyczał wulgarnymi słowami, że mnie zabije. Zanim ruszyłem zaczął dźgać nożem po oponie. Potem przyjechała policja, a on przy funkcjonariuszach rzucił się do mnie i znowu zaczął grozić śmiercią. Policjanci go obezwładnili. Podobno ten mężczyzna stwarza takie problemy dla całej wioski, mieszkańcy Bagienic boją się go — tłumaczy pracownik.

I dodaje: Jestem poszkodowany, zniszczył mi nową oponę za 2 tys. złotych i straciłem jeszcze 5 godzin żeby dalej wrócić do pracy.

Relację mężczyzny potwierdza mrągowska policja.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Orlen zapowiada obniżkę paliwa na wakacje. Promocja dotyczy użytkowników progamu Vitay mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie — Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 23.06.2023r. przed godz. 10, gdy zgłaszający wyjeżdżał samochodem ciężarowy marki mercedes z jednej z posesji w kierunku drogi krajowej nr 16 na jego drodze stanął nieznany mu mężczyzna, który bez wyraźnego powodu miał przebić oponę w kole jego samochodu. Gdy kierowca to zauważył wezwał na miejsce policję. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającego, po chwili podszedł również mężczyzna, którego zgłaszający rozpoznał jako sprawcę. Wskazany mężczyzna na widok policjantów stał się agresywny słownie, nie reagował na wydawane polecenia, wyczuwalny był od niego zapach alkoholu, wobec czego funkcjonariusze zatrzymali go do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Zgłaszający złożył zawiadomienie o przestępstwie uszkodzenia mienia. Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia — przekazuje mł. asp. Karo. — Dzisiaj (23 czerwca) przed godz. 10 oficer dyżurny mrągowskiej komendy został poinformowany o zdarzeniu jakie miało miejsce w Bagienicach, gdzie mężczyzna za pomocą noża miał przebić oponę w samochodzie ciężarowym zgłaszającego — mówi— Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 23.06.2023r. przed godz. 10, gdy zgłaszający wyjeżdżał samochodem ciężarowy marki mercedes z jednej z posesji w kierunku drogi krajowej nr 16 na jego drodze stanął nieznany mu mężczyzna, który bez wyraźnego powodu miał przebić oponę w kole jego samochodu. Gdy kierowca to zauważył wezwał na miejsce policję. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającego, po chwili podszedł również mężczyzna, którego zgłaszający rozpoznał jako sprawcę. Wskazany mężczyzna na widok policjantów stał się agresywny słownie, nie reagował na wydawane polecenia, wyczuwalny był od niego zapach alkoholu, wobec czego funkcjonariusze zatrzymali go do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Zgłaszający złożył zawiadomienie o przestępstwie uszkodzenia mienia. Teraz policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia — przekazuje

Adrian Witkowski