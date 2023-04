Mieszkanka powiatu olsztyńskiego sprzedawała szczoteczki. Z jej konta zniknęło 5 tys. złotych

W poniedziałek (3 kwietnia) do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa internetowego, do którego miało dojść pod koniec marca 2023 roku.

49-letnia mieszkanka powiatu olsztyńskiego miała umieścić na jednej ze stron ogłoszenie, które dotyczyło sprzedaży szczoteczek. Skontaktowała się z nią osoba zainteresowana kupnem, aby potwierdzić płatność pokrzywdzona otworzyła link, który otrzymała na maila, a następnie wielokrotnie miała potwierdzić transakcję również kodem SMS.

49-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Dzwoniąc na infolinię banku otrzymała informację, że jej karta została zablokowana, a z konta bankowego zniknęło prawie 5 tys. złotych.

Policja apeluje o ostrożność i rozwagę podczas internetowych sprzedaży.

Schemat działania oszustów jest bardzo podobny. Osoba zainteresowana kupnem kontaktuje się ze sprzedającym i informuje, że aby odebrać pieniądze należy wejść w link, który wysyła na maila. Klikając, zostajemy przekierowani na stronę łudząco podobną do tej, z której korzystamy. Otrzymujemy prośbę o wypełnienie formularza i podanie danych karty do banku. Następnie wysyłany jest do nas kod SMS celem fałszywej autoryzacji. Oszust zaczyna wypłacać pieniądze z naszego konta za pomocą aplikacji lub wypłacając je w bankomacie.

Zawsze należy dokładnie czytać SMS-y, które służą do autoryzacji transakcji bankowych oraz mieć ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów. Należy uważać na próby nawiązania kontaktu poza portalem np. przez komunikatory, zwracać uwagę na adres widoczny w przeglądarce oraz na poprawność językową strony - fałszywe, często zawierają błędy składniowe i gramatyczne.

W przypadku oszustwa należy bezpośrednio skontaktować się z bankiem lub zadzwonić na infolinię, zastrzec swoją kartę w bankowości internetowej lub aplikacji banku. Poinformować najbliższą jednostkę policji i złożyć stosowne zawiadomienie w tej sprawie.