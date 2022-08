Odkryto malowidła na modrzewiowych deskach

Ile jeszcze tajemnic kryje drewniany boleszyński kościół, który właśnie obchodzi trzy wieki swojego istnienia? Co pewien czas kroniki parafii notują ciekawe odkrycia. Warto chociażby przypomnieć to z 2015 roku, kiedy srebrne, złocone koszulki, skradzione w latach 30. minionego wieku z wizerunku Matki Bożej Bolesnej, cudem zostały odnalezione w lesie, gdzie były zakopane przez ponad 80 lat.

Koszulki poświęcił papież

Z uwagi, że obraz „ubrany” został w kopię oryginalnych koszulek, odnalezione fragmenty zdecydowano wyeksponować na ścianie prezbiterium, w specjalnie przygotowanej ramie, z fotokopią tekstu z kroniki parafialnej opisującym całe zdarzenie. Można tę ciekawostkę oglądać w boleszyńskim kościele pw. św. Marcina. Nowe koszulki, które wykonane zostały z kruszcu darowanego przez wiernych, poświęcił papież Franciszek podczas pielgrzymki parafian do Watykanu.

Cmentarz pod posadzką

Innym dość sensacyjnym znaleziskiem, na które niedawno natrafiono, były dawne pochówki. Kiedy zapadła się posadzka pod jednym z bocznych ołtarzy, w trakcie badań archeologicznych, historycy dotarli do czterech poziomów trumien. Najstarsze z nich mogły pochodzić z XIV wieku, natomiast w wierzchniej warstwie były pochówki XIX-wieczne.

Ciekawe wymalowania

W ostatnim czasie, podczas prac badawczych, odnotowano kolejne arcyciekawe odkrycie. Pod warstwą podbitki trzcinowej i zaprawy cementowo-klejowej znaleziono bardzo ciekawe wymalowania. Najprawdopodobniej pochodzą z XVIII wieku i, jak twierdzi Bartosz Anusiak, konserwator zabytków z Torunia pracujący w boleszyńskim kościele, mamy do czynienia ze sceną wielopostaciową.

— Już na odkrytych niewielkich fragmentach było widać, że jest to przedstawienie maryjne z Bogiem Ojcem i Chrystusem. Z boku na fryzie mamy postaci świętych. Na jednym z odkrytych fragmentów jest twarz anioła i skrzydeł. Są to znakomite, poprawne anatomicznie twarze. Prywatnie widzę duże podobieństwo do postaci malowanych na chorągwi żałobnej starosty bratiańskiego Jana Pawła Działyńskiego, z kościoła w Nowym Mieście Lubawskim — opowiada Bartosz Anusiak.