Hotelarze będą protestować dziś w stolicy

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Nie można bawić się biznesem [ROZMOWA] - To inicjatywa pracowników i przedsiębiorców branży hotelarskiej - mówi jeden z pomysłodawców petycji Karol Szczechowicz z Giżycka, pracownik Folwarka Łękuk – Mamy też wsparcie branży z innych regionów oraz naszych gości, którzy chcą z nami być w poniedziałek przed kancelarią premiera. Będziemy zbierać podpisy pod petycją do ostatniej chwili. Potem przekażemy nasz apel premierowi. Liczymy na reakcję i dialog ze strony rządu oraz konkretne działania, które pozwolą nam otworzyć hotele i ośrodki oraz powrócić do pracy. Żywność, którą zakupiliśmy na potrzeby naszych gości, rozdamy potrzebującym. Po raz kolejny nie mieliśmy czasu przygotować się do zamknięcia hotelu. O ile udało się nam odwołać rezerwacje, to zaopatrzenia nie zdążyliśmy wycofać.

Hotelarze i restauratorzy domagają się pilnego wdrożenia kompleksowego pakietu pomocowego dla obiektów hotelarskich na Warmii i Mazurach, obejmującego straty poniesione od 27 lutego 2021 roku do odwołania zakazu działania. Ponadto chcą przywrócenia działalności hotelarskiej zgodnej z aktualnym protokołem sanitarnym. Oznacza to świadczenie usług noclegowych w wymiarze do 50% obłożenia oraz usług gastronomicznych z serwisem do pokoi lub w restauracjach hotelowych z zachowaniem dystansu 2m pomiędzy stolikami czy też maksymalną liczbą miejsc ograniczoną do 50% w zależności od możliwości lokalu. Mazurscy przedsiębiorcy z branży hotelarskiej i gastronomicznej twierdzą, że mogą bezpiecznie pracować z zachowaniem wszelkich ośrodków ostrożności nie narażając swoich gości na wzrost zakażeń.

>>> Mazurscy hotelarze: Chcemy pracować, a nie protestować

rs Więcej na temat temat w artykule:rs

Nowe obostrzenia tylko na Warmii i Mazurach

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Zamknięte galerie, nauczanie zdalne. Nowe obostrzenia na Warmii i Mazurach Rząd wprowadził tzw. regionalizację obostrzeń. Bardziej rygorystyczne zasady obowiązują na obszarach, gdzie w ostatnim czasie było najwięcej zakażeń. — Trzecia fala się rozpędza — mówił na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. — Na poziomie regionów sytuacja jest zróżnicowania. Najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego.

W naszym regionie przywrócono nauczanie zdalne w klasach 1-3, zamknięte zostały hotele, galerie handlowe, kina teatry, muzea, galerie.



W całym kraju wprowadzono także obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.