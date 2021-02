Mazurscy hotelarze: Chcemy pracować, a nie protestować

Przedsiębiorcy będący na skraju bankructw wskazują na absurd decyzji o ograniczeniach w najbiedniejszym regionie utrzymującym się z turystyki, a teraz ponownie odciętym od dochodu. Wielu z nich może tego nie przetrwać. Pracownicy zaś obawiają się utraty pracy. Dlatego podjęli próbę ratowania hotelarstwa na Warmii i Mazurach przygotowując petycję do szefa rządu.

- To inicjatywa pracowników i przedsiębiorców branży hotelarskiej - mówi jeden z pomysłodawców petycji Karol Szczechowicz z Giżycka, pracownik Folwarka Łękuk – Mamy też wsparcie branży z innych regionów oraz naszych gości, którzy chcą z nami być w poniedziałek przed kancelarią premiera. Będziemy zbierać podpisy pod petycją do ostatniej chwili. Potem przekażemy nasz apel premierowi. Liczymy na reakcję i dialog ze strony rządu oraz konkretne działania, które pozwolą nam otworzyć hotele i ośrodki oraz powrócić do pracy. Żywność, którą zakupiliśmy na potrzeby naszych gości, rozdamy potrzebującym. Po raz kolejny nie mieliśmy czasu przygotować się do zamknięcia hotelu. O ile udało się nam odwołać rezerwacje, to zaopatrzenia nie zdążyliśmy wycofać.

Ponownie zamknięto mazurskie hotele i ośrodki wczasowe położne często w lasach lub odległych od dużych aglomeracji terenach, gdzie goście mają ze sobą ograniczony kontakt, ale swobodnie korzystają z wolnej przestrzeni i pobytu na łonie natury. Mazurscy hotelarze protestują nie widząc sensu w decyzjach rządu podejmowanych bez konsultacji z zainteresowanymi oraz bez podstaw merytorycznych.

¬- Zamknięcie hoteli w naszym regionie jest bezpodstawne, ponieważ w hotelach goście się nie zarażają Covid-19, co potwierdzają liczne kontrole oraz nasi goście – mówi giżycczanin Karol Szczechowicz. – Pracujemy w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami dotyczącymi epidemii. Goście są u nas bezpieczni. Nie mieliśmy żadnych sygnałów, by doszło w naszym obiekcie do zakażenia koronawirusem. Nawet latem, gdy mieliśmy stuprocentowe obłożenie, nikt z naszych gości nie wskazał, by hotel był źródłem zakażenia Covid. Tym bardziej niezrozumiała jest decyzja dotycząca zamknięcia branży hotelarskiej na Warmii i Mazurach.

Hotelarze i restauratorzy domagają się pilnego wdrożenia kompleksowego pakietu pomocowego dla obiektów hotelarskich na Warmii i Mazurach, obejmującego straty poniesione od 27 lutego 2021 roku do odwołania zakazu działania. Ponadto chcą przywrócenia działalności hotelarskiej zgodnej z aktualnym protokołem sanitarnym. Oznacza to świadczenie usług noclegowych w wymiarze do 50% obłożenia oraz usług gastronomicznych z serwisem do pokoi lub w restauracjach hotelowych z zachowaniem dystansu 2m pomiędzy stolikami czy też maksymalną liczbą miejsc ograniczoną do 50% w zależności od możliwości lokalu. Mazurscy przedsiębiorcy z branży hotelarskiej i gastronomicznej twierdzą, że mogą bezpiecznie pracować z zachowaniem wszelkich ośrodków ostrożności nie narażając swoich gości na wzrost zakażeń.

rs

Szanowny Panie Premierze,

pandemia koronawirusa Covid-19 wywołała w branży hotelarskiej olbrzymie straty finansowe związane z koniecznością przestrzegania wprowadzonych przez organy państwa zakazów i zaleceń w zakresie powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii. Hotele poniosły również ogromne koszty przystosowania się do wprowadzonego reżimu sanitarnego – zakup ozonatorów, zamgławiaczy, specjalnych przesłon, masek, płynów dezynfekcyjnych, dystrybutorów itp. Hotele stosują się do wszelkich rygorów reżimu sanitarnego, co potwierdziły liczne kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie hotele – mimo że są od wielu miesięcy odgórnie pozbawione przychodów - wykonują swoje obowiązki wobec pracowników i ponoszą ogromne koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów oraz regulowaniem zobowiązań publiczno-prawnych.

Aktualnie wyższe statystyki zachorowań w stosunku do średniej występują jedynie w 3-4 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych są one niższe lub zbliżone do średniej w całym kraju. Decyzja o zamknięciu hoteli w całym województwie warmińsko-mazurskim – bez uwzględnienia danych z poszczególnych powiatów – jest pozbawiona podstaw merytorycznych i przyniesie katastrofalne skutki. Obiekty hotelarskie będą zmuszone zwolnić pracowników i zamknąć lub znacząco ograniczyć działalność w dłuższej perspektywie.

Sprzeciwiamy się także sposobowi podjęcia tej decyzji – bez jakiejkolwiek konsultacji z zainteresowanymi, bez możliwości zaplanowania wygaszenia działalności, zaledwie 2 tygodnie po (częściowym) otwarciu hoteli. Decyzja ta nie jest także w jakikolwiek sposób uzasadniona zwiększonym ryzykiem zakażenia w hotelach czy nieprzestrzeganiem przez nie reżimu sanitarnego. Wręcz przeciwnie – nie stwierdzono ognisk zakażeń w hotelach, a pobyt w nich – zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, słynącym z czystego powietrza i małej gęstości zaludnienia – przyczynia się wręcz do poprawy stanu zdrowia Gości i zwiększenia odporności. Odnosimy wrażenie, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie, jak przysłowiowy „kozioł ofiarny”.

Decyzja o ponownym zamknięciu obiektów hotelarskich na Warmii i Mazurach – zaledwie 2 tygodnie po ostatnim lockdownie - dramatycznie odbija się nie tylko na sytuacji finansowej przedsiębiorców, ale również na kondycji psychicznej i motywacji pracodawców oraz pracowników. Prowadzi w prostej linii do zwolnień grupowych, wzrostu bezrobocia (które już obecnie jest na Warmii i Mazurach zdecydowanie najwyższe w całej Polsce) oraz masowych bankructw przedsiębiorstw hotelarskich.

Z powyższych przyczyn wnosimy o:

• nieróżnicowanie obostrzeń ze względu na województwa, a skupienie się na statystykach z poszczególnych miast i powiatów – wprowadzenie stref uwzględniających liczbę zachorowań w danych miastach/powiatach;

• umożliwienie w całym kraju, w tym w woj. warmińsko-mazurskim, działalności hotelarskiej zgodnej z aktualnym protokołem sanitarnym: usług noclegowych w wymiarze do 50% obłożenia, usług gastronomicznych – serwis do pokoi lub (co uważamy za bezpieczniejsze dla obsługi hotelowej) w restauracjach hotelowych z zachowaniem dystansu min. 2m pomiędzy stolikami lub obłożeniu max. 50% i obsłudze rotacyjnej (w wyznaczonych godzinach dla ograniczonej liczby osób);

• pilne wdrożenie kompleksowego pakietu pomocowego dla obiektów hotelarskich w województwie warmińsko-mazurskim, obejmującego straty poniesione od 27 lutego 2021 roku do odwołania zakazu działania.