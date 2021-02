Obwodnice na Warmii i Mazurach. Na jakim etapie są inwestycje?

Poprawa bezpieczeństwa na drogach i wyprowadzenie ruchu z miast - to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na Warmii i Mazurach powstanie pięć obwodnic: Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.