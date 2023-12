Zwycięstwo w Lidze Mistrzów

* GV Hennebont TT – Dekorglass Działdowo 1:3

Vladimir Sidorenko – Patryk Lewandowski 3:0 (11:8, 11:8, 11:7)

Takumi Matsushita - Jonathan Groth 0:3 (3:11, 8:11, 6:11)

Alexander Gillen – Kaii Konishi 0:3 (3:11, 11:13, 4:11)

Vladimir Sidorenko – Jonathan Groth 0:3 (9:11, 8:11, 5:11)

Dwa punkty dla polskiej drużyny zdobył Duńczyk Jonathan Groth, który pokonał po 3:0 Japończyka Takumiego Matsushitę i Rosjanina Vladimira Sidorenko.

W zespole Dekorglassu triumfował także Japończyk Kaii Konishi, wygrywając z Irlandczykiem Alexandrem Gillenem 3:0.

W składzie Mistrzów Polski zagrał także Patryk Lewandowski. Wychowanek Dekorglassu przegrał z Vladimirem Sidorenko 0:3.

Piątkowy sukces (zabrakło m.in. kontuzjowanego Jakuba Dyjasa) przybliżył podopiecznych trenera Michała Dziubańskiego do drugiego miejsca w grupie C, które gwarantuje udział na przełomie stycznia i lutego w ćwierćfinale Pucharu Europy.

W kwietniu 2023 roku doszło do spotkań tych drużyn w finale PE. We swojej hali Dekorglass triumfował 3:2, w rewanżu wygrał 3:1 klub z Francji i on sięgnął po trofeum.

Rewanż z GV Hennebont 19 grudnia w Działdowie.

Z grupy C do Final Four Ligi Mistrzów niespodziewanie awansował SolexConsult TT Wiener Neustadt.

Austriacki zespół wygrał wszystkie cztery spotkania, a głównym architektem sukcesu był Japończyk Jin Ueda. W pojedynkach z zawodnikami Dekorglassu pokonał Jakuba Dyjasa i Jonathana Grotha oraz Patryka Lewandowskiego.

GRUPA C

1. Wiener Neustadt 8 12:6

2. Dekorglass Działdowo 4 6:7

3. Hennebont 3 4:9