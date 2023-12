Siatkarze żegnają dzisiaj Iławę

Dziesiąta kolejka PlusLigi zostanie rozegrana w środku tygodnia, pierwsze mecze odbyły się już we wtorek, a ostatni zaplanowano na... 21 grudnia.

Dzisiejszym rywalem olsztynian będzie ukraiński Barkom, który w swoim poprzednim meczu wyjazdowym sprawił ogromną niespodziankę, wygrywając 3:1 w Kędzierzynie-Koźlu.

Co prawda w następnej kolejce jako gospodarze nie dali rady Stali (1:3), ale na pewno nie jest to zespół, który można zlekceważyć. Podopieczni trenera Javiera Webera nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów, bo to może oznaczać zwiększoną stratę do czołowej ósemki, która po fazie zasadniczej powalczy w play-offach o medale.

Transmisję z meczu można obejrzeć w Polsacie Sport Extra.

* Siatkarze Indykpolu AZS ostatni mecz w starej Uranii rozegrali 26 marca 2021 roku. No i teraz wracają do niej po ponad dwóch latach przerwy spowodowaną gruntowną modernizacją hali. 17 grudnia o godz 17:30 ekipa ze stolicy Warmii i Mazur w inauguracyjnym meczu przed własną publicznością zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin.

Jednak organizatorzy zapraszają już o godz. 16.30 na Siatkarską Galę z okazji otwarcia nowej Uranii – będą występy artystyczne, spotkanie z legendami AZS i wiele innych atrakcji

Bilety w cenie 40 złotych (normalne) i 30 złotych (ulgowe) dostępne wyłącznie online na bilety.indykpolazs.pl. Osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, proszone są o kontakt pod adresem e-mail: biuro@indykpolazs.pl. Ze względów organizacyjnych, liczba miejsc jest ograniczona!

* 10. kolejka: Skra Bełchatów - Ślepsk Suwałki 1:3 (21:25, 21:25, 25:20, 23:25); Asseco Resovia Rzeszów - GKS Katowice, Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk 3:0 (25:20, 25:20, 30:28); środa: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - LUK Lublin (15.45), Aluron Warta Zawiercie - Projekt Warszawa (18.20); Norwid Częstochowa - Czarni Radom (15.45); 21 grudnia: Stal Nysa - Cuprum Lubin.

PO 9 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 30 30:3

2. Projekt 23 25:7

3. Warta 21 24:9

4. Resovia 19 23:11

5. Trefl 19 21:14

6. ZAKSA 17 20:13

7. Stal 16 20:18

8. LUK 15 19:17

--------------------------------

9. Indykpol AZS 14 16:13

10. Ślepsk 12 13:20

11. Barkom 8 11:22

12. Cuprum 8 10:21

13. Skra 7 14:23

14. Norwid 7 11:23

15. Katowice 3 8:26

16. Czarni 0 2:27



Zwycięstwo w dzisiejszym meczu może dać Indykpolowi AZS awans do czołowej ósemki

Fot. indykpolazs.pl