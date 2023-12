Gorzki smak rekordów

37-letni zawodnik, który w barwach Realu Madryt cztery razy triumfował w Champions League, w 24. minucie spotkania z PSV dał swojemu zespołowi prowadzenie, zdobywając gola numer 10 000 w zasadniczej części rywalizacji o Puchar Europy.

Było to jednocześnie 16. trafienie tego piłkarza, który wraz ze swoim rodakiem Gerardem Pique i Brazylijczykiem Roberto Carlosem jest najskuteczniejszy wśród obrońców.

Poza tym w wieku 37 lat i 244 dni został najstarszym Hiszpanem, który wpisał się na listę strzelców w LM.

Sevilla prowadziła już 2:0, ale wszystko zmieniło się po czerwonej kartce dla Argentyńczyka Lucasa Ocamposa, który w 66. minucie opuścił boisko. Goście zdobyli trzy gole, wygrali i pozbawili zespół ze stolicy Andaluzji szans awansu do 1/8 finału. To oznacza, że rozgrywający 19. sezon w LM były zawodnik "Królewskich" i Paris Saint-Germain po raz pierwszy nie wystąpi w drugiej rundzie.

W środowych meczach LM zagrał pięciu Polaków: Piotr Zieliński (pomocnik Napoli) - do 65. minuty, Jakub Kiwior (obrońca Arsenalu) - od 46. minuty, Przemysław Frankowski (pomocnik Lens) - cały mecz, Kamil Grabara (bramkarz FC Kopenhaga) - cały mecz, Kamil Piątkowski (obrońca Salzburga) - cały mecz.

* Wyniki, grupa A: Galatasaray Stambuł - Manchester United 3:3 (1:2), Bayern Monachium - FC Kopenhaga 0:0; grupa B: Sevilla - PSV Eindhoven 2:3 (1:0), Arsenal Londyn - RC Lens 6:0 (5:0); grupa C: Real Madryt - FC Napoli 4:2 (2:1), Braga - Union Berlin 1:1 (0:1); grupa D: Benfica Lizbona - Inter Mediolan 3:3 (3:0), Real Sociedad San Sebastian - FC Salzburg 0:0.

GRUPA A

1. Bayern 13 11:6

2. Kopenhaga 5 7:8

3. Galatasaray 5 10:12

4. MU 4 12:14



GRUPA B

1. Arsenal 12 15:3

2. PSV 8 7:9

3. Lens 5 4:10

4. Sevilla 2 6:10



GRUPA C

1. Real M. 15 13:5

2. Napoli 7 8:9

3. Braga 4 6:10

4. Union 2 4:7



GRUPA D

1. Real S. 11 7:2

2. Inter 11 8:5

3. Salzburg 4 3:5

4. Benfica 1 4:10