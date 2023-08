Tęcza pojawiła się nad Biskupcem

W Biskupcu gospodarze bardzo szybko objęli prowadzenie za sprawą Tomasza Strzelca, który wykorzystał dobre dośrodkowanie Jakuba Banula. W drugiej połowie ten sam zawodnik jeszcze raz trafił do siatki i zasłużenie odebrał statuetkę dla najlepszego piłkarza meczu.

- Dla nas jest to kolejna lekcja - powiedział po meczu trener gości Paweł Radziwon. - Uważam, że piłkarsko nie odstawaliśmy od rywali, mieliśmy swoje sytuacje. Bramkę na 0:1 dostaliśmy grając akurat w dziesiątkę. Wygrało doświadczenie, ogranie na boiskach IV ligi. Cóż, popełniamy błędy i będziemy je popełniać, bo to są młodzi zawodnicy, czasami za lekko podadzą, źle przyjmą lub podejmą złą decyzję. Z tym trzeba się pogodzić i trzeba się z tym liczyć. Mimo porażki jestem dumny z chłopaków, bo pokazali w tym meczu charakter i zaangażowanie.

Polonia Lidzbark Warmiński od 40. spotkań jest niepokonana na własnym stadionie. Twierdza została ponownie obroniona, chociaż pierwszy na prowadzenie wyszedł Jeziorak. Stało się tak po tym, jak rzut karny wykorzystał Hubert Szramka. Następnie gospodarze prowadzili po dwóch trafieniach Cezarego Sobolewskiego, ale remis dla Jezioraka w ostatniej minucie meczu uratował Maksymilian Deredas. Polonia i ekipa z Iławy po dwóch kolejkach mają jedynie po punkcie.

Natomiast w Ełku prawdziwy popis dał Maciej Kisiel, który w meczu z Polonią Iłowo zdobył trzy gole - wszystkie w pierwszej połowie! Mazur ostatecznie wygrał 4:1 i nadal jest niepokonany w czwartoligowych rozgrywkach. Co ciekawe, w poprzednim sezonie oba zespoły wyszły zwycięsko z rywalizacji z Victorią Bartoszyce: najpierw Mazur wyprzedził ją w tabeli grupy 1 okręgówki, po czym Polonia okazała się lepsza od Victorii w barażach, których stawką była gra w IV lidze.

- Po przerwie pojawiło się rozluźnienie w naszej ekipie, a do tego było gorąco - przyznał Marcin Samborski, trener Mazura. - Mamy nauczkę na resztę sezonu, że nie można tak wyjść na drugą połowę. Muszę pochwalić Macieja Kisiela, ma swoje lata (34 - red.), ale nie zapomniał, jak się strzela bramki.

* Tęcza Biskupiec - Stomil II Olsztyn 3:0 (1:0)

1:0 - Strzelec (8), 2:0 - Galik (53), 3:0 - Strzelec (64)

* Olimpia Olsztynek - Olimpia II Elbląg 0:1 (0:0)

0:1 - Usovich (67 samob.)

* Mamry Giżycko - Rominta Gołdap 1:1 (1:0)

1:0 - Rutkowski (45), 1:1 - Paszkowski (81 k)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Jeziorak Iława 2:2 (1:1)

0:1 - Hubert Szramka (11 k), 1:1, 2:1 - Sobolewski (18, 49 k), 2:2 - Deredas (90)

* Granica Kętrzyn - Motor Lubawa 1:1 (0:0)

0:1 - Nawrocki (55), 1:1 - Czarniakowski (89)

* Mazur Ełk - Polonia Iłowo 4:1 (3:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Maciej Kisiel (17, 19, 36), 3:1 - Rosocha (75), 4:1 - Wojdyła (88)

* Mrągowia Mrągowo - Znicz Biała Piska 2:3 (1:3)

0:1 - Grochowski (6), 0:2, 0:3 - Romachów (7, 11), 1:3 - Rybkiewicz (45), 2:3 - Kuśnierz (63)



* Constract Lubawa - DKS Dobre Miasto 0:1 (0:1)

0:1 - Ziemianowicz (41)

PO 2 KOLEJKACH

1. Znicz 6 8:3

2. DKS 6 4:1

3. Olimpia II 6 3:1

4. Granica 4 5:2

5. Mazur 4 4:1

6. Tęcza 4 3:0

7. Motor 4 5:3

8. Mamry 4 5:4

9. Rominta 2 2:2

10. Jeziorak 1 5:6

11. Polonia LW. 1 3:4

12. Mrągowia 1 3:4

13. Constract 0 2:5

14. Olimpia O. 0 1:4

15. Polonia Ił. 0 2:8

16. Stomil II 0 1:8