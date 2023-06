Zmiany, zmiany, zmiany

Chociaż olsztyński zespół spadł z Ligi Centralnej, to wieloma graczami są zainteresowane inne zespoły Ligi Centralnej i I ligi. Są też i dobre wiadomości, bo trenerem pozostanie Karol Adamowicz, który pod koniec sezonu rozpoczął dobrą pracę z zespołem. Poza tym, o czym już informowaliśmy, do Warmii powraca także dobry „duch” drużyny, czyli Piotr Dzido. Waleczny kołowy, oprócz walorów boiskowych, jest bardzo lubiany przez kibiców.

Wiele wskazuje na to, że grupa I ligi, w której zagrają olsztynianie, zostanie powiększona do 14 zespołów.

* Zawodnicy, którzy odeszli z Warmii: Aleksander Pinda - zakończenie wypożyczenia, Damian Pawelec - KPR Legionowo, Jakub Kohrs - zakończenie wypożyczenia, Marcin Laskowski - Kospel Gwardia Koszalin, Adam Konkel, Mateusz Kopyciński - zakończenie kariery, Krystian Matusiak.

* Kontrakty z klubem przedłużyli: Karol Adamowicz, Cezary Kaczmarczyk, Michał Sikorski, Jakub Zemełka, Michał Safiejko

* Przyszli: Piotr Dzido - Kospel Gwardia Koszalin

W najbliższym czasie powinna wyjaśnić się sytuacja z pozostałymi zawodnikami, z którymi wciąż trwają rozmowy.