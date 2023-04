Kolejny krok w stronę Ekstraligi

* UKS SMS II Łódź - Stomilanki Olsztyn 0:1

0:1 - Wiktoria Skrzypińska (32 k)

Olsztyńskie zawodniczki na wiosnę nie spisują się już tak rewelacyjnie jak to miało w pierwszej rundzie. Jesienią Stomilanki tylko dwukrotnie straciły punkty i były to same remisy. Pierwszej porażki doznały na wiosnę, były także dwa remisy i odpadnięcie z Pucharu Polski z niżej notowanym rywalem.

Rywalki z Łodzi plasują się na miejscu spadkowym, a mimo to nie było mowy o łatwym zdobyciu kompletu punktów. Na kolejną stratę Stomilanki jednak nie mogły sobie pozwolić, bo Rekord Bielsko-Biała i Skra Częstochowa cały czas liczą na potknięcie olsztyńskiego zespołu.

Kluczowa sytuacja miała miejsce w pierwszej połowie, gdy w polu karnym sfaulowana została Katarzyna Kałużna, po czym jedenastkę pewnie wykorzystała Wiktoria Skrzypińska. Olsztynianki mogły spokojnie wygrać jeszcze wyżej, ale znowu zawodziła skuteczność. W tej rundzie goli na zawołanie nie strzela już Esther Sunday, która jesienią potrafiła w jednym meczu zaliczyć nawet hat-tricka.

- To było bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu - ocenia Dariusz Maleszewski, trener Stomilanek. - Szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy mecz pod naszą kontrolą. Wynik mógł być wyższy, bo dwa razy trafiliśmy w słupek, a raz w poprzeczkę. Pod koniec SMS mocniej przycisnął, bo też mocno potrzebował punktów w kontekście walki o utrzymanie w I lidze. Rywalki wzmocniły się zawodniczkami z Ekstraligi, ale i tak daliśmy radę. Trzy punkty są jak najbardziej zasłużone.



* Inne wyniki: Polonia Środa Wielkopolska - Skra Częstochowa 1:3, Marcus Gdynia - Rekord Bielsko-Biała 1:2, Bielawianka Bielawa - Resovia 1:2, Ząbkovia Ząbki - SWD Wodzisław Śląski 5:2