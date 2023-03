Mecz w Pradze - wielka niewiadoma

W pojedynku z Czechami Fernando Santos zadebiutuje w roli selekcjonera polskiej reprezentacji, no i może to być trudny debiut, bo Polacy wciąż mają w głowach Mundial w Katarze, podczas którego pokazali światu, jak się w piłkę grać nie powinno. Za ten antyfutbol posadę stracił Czesław Michniewicz, którego ostatecznie zastąpił Portugalczyk. Ten jednak - oprócz wielu problemów związanych z nową pracą - musi sobie radzić także z kłopotami kadrowymi, bowiem już wcześniej kontuzje wyeliminowały z gry Kamila Glika i Arkadiusza Milika, natomiast w ostatnim tygodniu urazów doznali jeszcze Bartosz Bereszyński, Kamil Piątkowski i Kacper Kozłowski.

Poza tym Santos zrezygnował z powołania Grzegorza Krychowiaka, którego prawdopodobnie zastąpi Krystian Bielik. O tym, w jakim składzie Polacy wybiegną na boisko, dowiemy się dopiero półtorej godziny przed meczem. Bez wątpienia selekcjoner będzie miał spory kłopot z zestawieniem obrony - Glika, który w lutym przeszedł operację uszkodzonej łękotki, zapewne zastąpi Jan Bednarek, chociaż jego występ w pewnym momencie też stał pod znakiem zapytania, bo było podejrzenie złamania żeber. Ostatecznie skończyło się na zastrzykach. Partnerem Bednarka powinien być Jakub Kiwior, chociaż w Arsenalu głównie przesiaduje na ławce rezerwowych. Na lewej stronie obrony - po kontuzji Bereszyńskiego - mogą natomiast wystąpić Michał Karbownik, Nicola Zalewski i Tymoteusz Puchacz. My stawiamy na Karbownika - oto przypuszczalny skład biało-czerwonych: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - Matty Cash (Aston Villa), Jan Bednarek (Southampton), Jakub Kiwior (Arsenal), Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf), Krystian Bielik (Birmingham), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Piotr Zieliński (Napoli), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Robert Lewandowski (Barcelona).

Generalnie niezbyt wiele wiadomo o tym, co się dzieje w kadrze, bowiem Portugalczyk zarządził ciszę medialną. Ponoć jest to m.in. efekt wywiadu, którego kilka dni temu Łukasz Skorupski udzieli „Przeglądowi Sportowemu Onet”. Skorupski zdradził w nim m.in. tajemnice Mundialu: „wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami”.

Jak wiadomo, premie obiecał premier, a piłkarze zapomnieli, że jak premier mówi, że da, to... mówi. Efekt był jednak taki, że atmosfera w kadrze po Mundialu siadła. Teraz o pieniądzach cicho, więc piłkarze mogą się skupić na grze, chociaż zadanie nie wydaje się przesadnie trudne, bo awans do turnieju finałowego wywalczą po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy, a przecież pozostali rywale Polaków do mocarzy nie należą (Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia).

MECZE POLSKA - CZECHY

* 12.03.1997, Ostrawa: Czechy - Polska 2:1

* 28.04.1999, Warszawa: Polska - Czechy 2:1

* 6.02.2008, Larnaka: Polska - Czechy 2:0

* 11.10.2008, Chorzów: Polska - Czechy 2:1 (el. MŚ)

* 10.10.2009, Praga: Czechy - Polska 2:0 (el. MŚ)

* 16.06.2012, Wrocław: Polska - Czechy 0:1 (ME)

* 17.11.2015, Wrocław: Polska - Czechy 3:1

* 15.11.2018, Gdańsk: Polska - Czechy 0:1

---------------------------------------------------------------------------

Bilans Polaków: 4 zwycięstwa/0 remisów/4 porażki; bramki: 10-9

TERMINARZ ELIMINACJI

* 1. kolejka (24 marca): Czechy - Polska, Mołdawia - Wyspy Owcze

* 2. kolejka (27 marca): Mołdawia - Czechy, Polska - Albania

* 3. kolejka (17 czerwca): Albania - Mołdawia, Wyspy Owcze - Czechy

* 4. kolejka (20 czerwca): Wyspy Owcze - Albania, Mołdawia - Polska

* 5. kolejka (7 września): Czechy - Albania, Polska - Wyspy Owcze

* 6. kolejka (10 września): Wyspy Owcze - Mołdawia, Albania - Polska

* 7. kolejka (12 października): Albania - Czechy, Wyspy Owcze - Polska

* 8. kolejka (15 października): Czechy - Wyspy Owcze, Polska - Mołdawia

* 9. kolejka (17 listopada): Mołdawia - Albania, Polska - Czechy

* 10. kolejka (20 listopada): Albania - Wyspy Owcze, Czechy - Mołdawia