Krótko o futbolu

* Zlatan Ibrahimović został powołany do reprezentacji Szwecji na marcowe mecze eliminacji mistrzostw Europy 2024 z Belgią i Azerbejdżanem. Napastnik AC Milan może zostać najstarszym piłkarzem, który w nich wystąpi i pobić rekord włoskiego bramkarza Dino Zoffa. W dniu spotkania z Belgią, czyli 24 marca w Sztokholmie, Ibrahimović będzie miał 41 lat, pięć miesięcy i 21 dni. Zoff był młodszy o trzy miesiące i jeden dzień, gdy rozgrywał ostatni mecz eliminacji ME, 29 maja 1983 roku przeciwko... Szwecji.

Zlatan rozegrał ostatnio trzy mecze w Milanie, wchodząc z ławki rezerwowych i czuje, że jest w formie, mimo że długo nie grał. W tym kontekście sądzę, że może on wnieść coś nowego, szczególnie na murawie, ale także poza nią - skomentował selekcjoner reprezentacji Janne Andersson.

Ibrahimović wrócił do drużyny narodowej w 2021 roku po pięcioletniej przerwie, ale nie udało mu się razem z kolegami zakwalifikować do ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Po raz ostatni grał w zespole Trzech Koron 29 marca 2022 roku w przegranym 0:2 meczu z Polską. W tym decydującym o awansie do mundialu spotkaniu słynny Szwed wszedł na boisko w Chorzowie w 80. minucie.

* Cristiano Ronaldo w kolejnym meczu nie zdobył bramki, a na dodatek otrzymał żółtą kartkę i po raz pierwszy od przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej został zmieniony, ale jego drużyna Al-Nassr w ćwierćfinale Pucharu Króla i tak pokonała 3:1 zespół Abha.

W ostatnich sekundach pierwszej połowy Portugalczyk miał okazję do kontrataku, lecz łotewski sędzia Andris Treimanis zakończył grę. Ronaldo ze złością chwycił piłkę, a następnie ją odbił, za co został ukarany żółtą kartką. Grał do 87. minuty, gdy jego miejsce na boisku zajął najlepszy strzelec ligi Brazylijczyk Anderson Talisca. W ubiegłym tygodniu zdenerwowany Ronaldo kopał butelki z wodą po przegranym 0:1 meczu z Al-Ittihad na szczycie ligi saudyjskiej.

W styczniu 38-letni Portugalczyk podpisał dwuipółletni kontrakt z Al-Nassr za ok. 200 mln euro - tym samym Ronaldo został wyżej wyceniony niż 30 procent Lotosu, który także został kupiony przez Saudów.

- Obecność Ronaldo daje przeciwnikom motywację do rozegrania przeciwko niemu meczu życia – stwierdził Rudi Garcia, trener Al-Nassr.