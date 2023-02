NAJPOPULARNIEJSZY INSTRUKTOR/TRENER PERSONALNY

KACPER GRAŻUL

Siłownia KG GYM Olsztyn

Kacper Grażul to absolwent wychowania fizycznego, instruktor sportu ze specjalizacją fitness i ćwiczenia siłowe, a także instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością kulturystyka. Nie obca jest mu także dietetyka ogólna. Trudno uwierzyć, ale w dzieciństwie Kacper... jeździł na wózku inwalidzkim. - Z powodu choroby przez dwa lata nie mogłem chodzić. Kiedy w końcu zdjęto mi z nóg szyny i gips, w których wyglądałem niczym filmowy Forrest Gump, nic nie mogło mnie powstrzymać przed ruchem.

Ostatnie lata to olbrzymie zmiany w życiu zawodowym olsztyńskiego specjalisty od fitnessu. - Przede wszystkim wybudowałem swoją siłownię - przyznaje z dumą. - Wcześniej wynajmowałem mały klub, a teraz mam siłownię z prawdziwego zdarzenia. Klub ma zamkniętą strefę dla moich podopiecznych, a na dole jest otwarta siłownia, gdzie po prostu można przyjść, wziąć klucz i sobie poćwiczyć.

Co się dzieje, gdy przychodzi ktoś nowy, by rozpocząć treningi z instruktorem? - Najpierw przeprowadzam pełen wywiad, ważę, mierzę, a potem wchodzimy do sali i przez 40 minut... rozmawiamy. O tym, co robił, jak robił, o chorobach, o ewentualnych urazach, a dopiero wtedy ustalamy jakiś plan. Oczywiście rozmawiamy także o odpowiedniej diecie. Gdy to wszystko zostanie ustalone, możemy zacząć trening, oczywiście pod moim nadzorem.

Do takich klubów ludzie przychodzą z różnych powodów: jedni chcą przed wakacjami popracować nad klatą, a inni chcą zrzucić zbędne kilogramy. - Jeśli ktoś będzie nas zapewniał, że przez miesiąc schudniemy na przykład 15 kilogramów, to nie mówi prawdy - stawia sprawę jasno właściciel GYM Olsztyn. - Każdy z nas jest inny. W efekcie jeden z wysiłkiem zrzuci trzy kilogramy, a drugi w tym samym czasie straci cztery razy więcej.

* Czołówka głosowania: 1. Kacper Grażul (Siłownia KG Gym, Olsztyn), 2. Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn), 3. Ewa Najmowicz (MRS.SPORTY w Olsztynie, Hotel Warmia Park w Pluskach).

dryh