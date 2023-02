Stomilanki i Stomil trenowały w Wilkasach

Oba zespoły miały doskonały warunki do treningów. Boisko ze sztuczną nawierzchnią było pod balonem, więc pogoda nie miała wpływu na zaplanowane treningi. Co prawda nie było to boisko pełnowymiarowe, ale w Olsztynie nawet o takim obiekcie jaki jest w Wilkasach trenerzy mogą jedynie pomarzyć. Oprócz boiska była tam także dostępna siłownia oraz strefa do odnowy biologicznej.

Stomilanki, podopieczne trenera Dariusza Maleszewskiego, szykują się do najważniejszej rundy w historii kobiecej piłki nożnej w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyńskie zawodniczki stoją bowiem przed szansą awansu do upragnionej Orlen Ekstraligi. Po rundzie jesiennej Stomilanki przewodzą ligowej tabeli bez żadnego przegranego spotkania (osiem zwycięstw, dwa remisy).

Na koniec zgrupowania Stomilanki pojechały do Łomży na sparing z Loczkami Wyszków. Olsztyński szkoleniowiec dał części drużyny odpocząć w tym meczu, w efekcie sparing zakończył się skromną wygraną Stomilanek 1:0, a zwycięską bramkę strzeliła Pola Olender. Kolejne spotkanie sparingowe będzie można obejrzeć na olsztyńskich Dajtkach - w niedzielę o godz. 12 pojawi się tam drużyna Lechii Gdańsk.

Z kolei młode piłkarki Stomilu szykują się do rundy rewanżowej w Centralnej Lidze Juniorek U-17. Po rundzie jesiennej olsztynianki zajmują obecnie szóste miejsce z dorobkiem 12 punktów, więc trudno będzie o powtórzenie sukcesu z 2021 roku, kiedy to młode zawodniczki zdobyły wicemistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej.

Podopieczne Marka Malszewskiego na koniec intensywnych dni w Wilkasach także zagrały mecz sparingowy. W Piątnicy wygrały 4:0 z miejscowym zespołem Forty. Bramki dla olsztyńskiego zespołu strzelały: Aleksandra Ziemkiewicz (2), Oliwia Kamińska oraz Lena Szczepkowska.

Zanim zawodniczki Stomilu wybiegną na pełnowymiarowe boisko, by walczyć o ligowe punkty, to najpierw dokończą zmagania w debiutanckim sezonie I ligi futsalu. Już w sobotę zagrają derbowe spotkanie z AZS UWM High Heels Olsztyn. Co ciekawe z tą samą drużyną dwa dni później zagrają w Pucharze Polski.

W trakcie rundy doszło do transferu na linii Stomil - Stomilanki. Do zespołu aspirującego do awansu do Ekstraligi przeniosła się bowiem Małgorzata Milewska. Sekcja Stomilu w tym momencie nie posiada seniorskiej drużyny, więc najlepsze piłkarki z drużyny prowadzonej przez Marka Maleszewskiego trafiają do klubu prowadzonego przez Dariusza Maleszewskiego. Już wcześniej taką samą drogą podążyły m.in. Martyna Żukowska i Pola Olender.

