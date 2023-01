Prasa informowała (65 lat temu)

* „Głos Olsztyński”, 25 stycznia 1957 roku

Koszykarki olsztyńskiej klasy A wystartowały już do II rundy spotkań mistrzowskich. Sytuacja w tabeli jest bardzo... napięta. Koszykarki Startu Giżycko, które znajdują się na szczycie A-klasowej drabiny, mają zaledwie jeden punkt więcej od drużyn olsztyńskich: Sparty i Lechii. Każde spotkanie tych drużyn śledzić będziemy z największą uwagą, w tej bowiem trójce dopatrujemy się mistrzyń województwa.

Niewątpliwie niespodzianką jest dalekie, bo dopiero przedostatnie miejsce olsztyńskiego Zrywu. No cóż, wystarczyło, że parę dziewczyn opuściło szeregi tej drużyny, aby niedawne mistrzynie „tułały się” w ogonie tabeli!

KOBIETY

1. Start Giżycko 11 294:193

2. Sparta Olsztyn 10 259:183

3. Lechia Olsztyn 10 198:178

4. Orzeł Kętrzyn 7 231:179

5. Zryw Olsztyn* 7 130:142

6. LZS Górowo Ił.* 4 121:358

* mecz mniej

Po pierwszej rundzie spotkań w klasie A mężczyzn sytuacja w tabeli jest także niejasna. Koszykarze w przeciwieństwie do kobiet prezentują bardzo wyrównany poziom, na ostateczne rozstrzygnięcia będziemy więc chyba musieli długo poczekać.

Przyjemną niespodzianką jest pierwsza lokata Victorii Bartoszyce. Koszykarze tej drużyny już w ubiegłych latach zaliczali się do czołówki województwa, a w tym sezonie, jak widzimy, zdążają do pięknego celu - mistrzostwa województwa! AZS i Warmia Olsztyn to dwie dalsze, obok Victorii, drużyny walczące także o najwyższą stawkę. Mecze II rundy rozstrzygną, której drużynie należy się miano najlepszego zespołu w klasie A.

MĘŻCZYŹNI

1. Victoria Bartoszyce 13 357:222

2. AZS Olsztyn 13 308:201

3. Warmia Olsztyn 12 317:244

4. Jurand Szczytno 10 224:312

5. Olimpia Olsztynek 10 287:261

6. Sygnał Olsztyn 9 287:313

7. Start Morąg 9 297:397

8. Sokół Ostróda 7 247:282

* „Głos Olsztyński”, 6 lutego 1957 roku

W związku z reorganizacją życia sportowego, a zatem i kolarstwa, Wyścig Dookoła Warmii i Mazur organizowany będzie przez Olsztyński Związek Kolarski i Redakcję „Głosu Olsztyńskiego”. Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez - niepotrzebna nadbudowa pożerająca masę pieniędzy i nie licząca się z nimi absolutnie - powinno być, moim zdaniem, od organizacji imprez w ogóle odsunięte.

Jeszcze w początkach listopada ub. r. specjalna komisja objechała przyszłą trasę VI DWM, chcąc przed nastaniem zimy mieć już pewne wyobrażenie o arenie przyszłych bojów. W czasie objazdu staraliśmy się uwzględnić prośby naszych czytelników i miłośników kolarstwa i tak ułożyć trasę, by jak najbardziej ich zadowolić.

Projekt VI DWM przewiduje 6 następujących etapów:

1. OLSZTYN - GIŻYCKO przez Szczytno, Rozogi, Pisz

2. GIŻYCKO - BARTOSZYCE przez Węgorzewo, Kętrzyn, Mrągowo, Biskupiec

3. BARTOSZYCE - OLSZTYN przez Górowo, Dobre Miasto, Ornetę, Morąg, Łuktę

4. OLSZTYN - ELBLĄG przez Ostródę, Miłomłyn, Małdyty, Pasłęk, Frombork

5. ELBLĄG - IŁAWA przez Malbork, Sztum, Kwidzyn

6. IŁAWA - OLSZTYN przez Działdowo, Nidzicę, Szczytno, Biskupiec

Łączna długość trasy wynosi około 1100 km.



* „Głos Olsztyński”, 15 lutego 1957 roku

W nadchodzącą niedzielę siatkarki i siatkarze rozpoczynają II rundę spotkań o mistrzostwo województwa. Fakt ten ucieszy zapewne sympatyków siatkówki, którzy w okresie dwumiesięcznej przerwy nie mieli możności oglądać w akcji swych pupilów. Tak się jakoś u nas składa, że siatkarki i siatkarze stają do walki albo o mistrzowskie punkty, bądź też dla rozegrania towarzyskiego spotkania na... plaży. Jest to objaw bardzo niezdrowy i jeżeli władze sportowe, trenerzy, a także sami zawodnicy myślą o podniesieniu tej dyscypliny sportu, to przede wszystkim powinni pozbyć się dotychczasowej praktyki. Osobiście jestem przekonany, że w nadchodzących spotkaniach niewiele będzie takich zespołów, które by dwumiesięczną przerwę wykorzystały na solidny trening. Sytuacja ta nie jest wesoła i dlatego trzeba przystąpić do szybkiego, konkretnego działania. A oto aktualna tabela po I rundzie mistrzostw:

KOBIETY

1. Sparta Ostróda 11 17:4

2. Sparta Olsztyn 11 15:8

3. Warmia Olsztyn 10 14:6

4. Victoria Bartoszyce 9 9:12

5. Zryw Olsztyn 8 9:9

6. Sparta N. Miasto 7 6:16

7. Olimpia Olsztynek 5 2:18

MĘŻCZYŹNI

1. Sparta Olsztyn 14 21:1

2. AZS Olsztyn 13 19:7

3. Sparta Ostróda 12 17:8

4. LZS Mrągowo 10 10:12

5. Start Giżycko 9 12:13

6. Olsztynianka 9 10:16

7. Zryw Olsztyn 7 5:20

8. Sparta Giżycko 5 3:19