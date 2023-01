W sobotę Warta dopłynie do Iławy

PlusLiga w obecnym sezonie lekko zwariowała, bo niespodzianka goni sensację, a sensacja niespodziankę. Wystarczy przypomnieć ostatnią kolejkę, w której Indykpol AZS zaliczył zerowy przebieg w Lublinie, a w Rzeszowie prowadząca w tabeli Resovia w pięciu setach przegrała z Cuprum!

W grudniu olsztynianie kolejno odprawili z kwitkiem Cuprum, Skrę, Czarnych, ZAKSĘ i Jastrzębie, więc porażka 1:3 z LUK-iem była bolesną i niespodziewaną wpadką. Jednak zwycięstwo gospodarzy zbladło z wyczynem lubinian, którzy w rzeszowskiej jaskini lwa ograli lidera! Swoją drogą Cuprum w tym sezonie zasługuje na miano najbardziej nieobliczalnej ekipy PlusLigi.

Podopieczni trenera Pawła Ruska z jednej strony potrafili gładko przegrać ze Stalą, Treflem, Projektem, Ślepskiem, Katowicami, LUK-iem, by z drugiej strony u siebie puścić z torbami Skrę, a na wyjeździe ograć Jastrzębie i Resovię!

Wróćmy jednak do ostatniego nieudanego meczu olsztyńskiego zespołu. Jak ocenia go trener Javier Weber? - Było to dziwne uczucie. Przecież bardzo dobrze zakończyliśmy poprzedni rok, kiedy to wygrywaliśmy trudne spotkania. Teraz też spodziewaliśmy się, że będzie to ciężki mecz, bowiem ekipa LUK również miała udaną końcówkę roku. Niestety, nie byliśmy drużyną i nie pokazaliśmy stu procent swoich możliwości. Przegraliśmy, bo lublinianie zaprezentowali się zdecydowanie lepiej w każdym elemencie gry.

Oby tylko porażka z LUK-iem nie była początkiem kolejnej fatalnej passy, bo olsztynianie w tym sezonie grają seriami: zaczęli od dwóch porażek, potem były cztery kolejne zwycięstwa, cztery porażki, zwycięstwo, porażka i pięć zwycięstw.

Niestety, w sobotę w Iławie łatwo nie będzie, bo Aluron to przecież aktualny wicelider tabeli, który w poprzedniej kolejce po pięciosetowym boju pokonał Jastrzębie. Zawodnicy prowadzeni przez trenera Michała Winiarskiego tylko trzykrotnie zeszli z boiska pokonani, ale za to jedną tych porażek zaliczyli we własnej hali z Indykpolem AZS (2:3), który tym samym wreszcie przerwał nieustające pasmo porażek z tym zespołem. Statuetkę MVP otrzymał wówczas Karol Butryn.

Za olsztynianami przemawia też... Liga Mistrzów, bowiem w poniedziałek siatkarze z Zawiercia wyruszyli do Turcji na środowy mecz Ligi Mistrzów z Halkbank Ankara (przegrali 2:3), po czym w czwartkowy poranek rozpoczęli powrót z Turcji prosto do Iławy. Czyli mieli mało czasu na treningi, za to wiele godzin spędzili w podróży, co na pewno może się odbić na formie wicelidera.

Trener olsztynian przede wszystkim liczy jednak na umiejętności swojego zespołu: - Uważam, że mamy możliwości i szansę pokonać Aluron. Wygraliśmy przecież pierwsze spotkanie na ich terenie. Z drugiej jednak strony, taka drużyna jak Aluron przygotowuje się cały sezon, aby być w stanie rozegrać dwa spotkania w ciągu tygodnia na wysokim poziomie. Mają szeroki i wyrównany skład, przez co mogą stosować wiele zmian. Ale my też jesteśmy bardzo dobrą drużyną, a poza tym gramy u siebie. Jedno jest pewne: czeka nas ciężki mecz - kończy Javier Weber.

* Bilety dostępne na indykpolazs.pl/bilety.

* Inne mecze 20. kolejki, piątek: GKS Katowice - LUK Lublin (20.30); sobota: Ślepsk Suwałki - Barkom Lwów (20.30); niedziela: Asseco Resovia Rzeszów - Skra Bełchatów (14.45), Cerrad Czarni Radom - Trefl Gdańsk (17.30), Jastrzębski Węgiel - BBTS Bielsko-Biała (20.30); poniedziałek: Cuprum Lubin - Projekt Warszawa (17.30), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stal Nysa (20.30).

ARTUR DRYHYNYCZ