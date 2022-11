W Stomilu praca wre

Dwa tygodnie temu zakończyła się runda jesienna II ligi, olsztyńscy piłkarze zakończyli rywalizację na czwartym miejscu. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że drużyna po spadku z I ligi została praktycznie całkowicie przebudowana. Z poprzedniego sezonu została jedynie garstka piłkarzy, m.in. Filip Wójcik, Karol Żwir i Jakub Tecław.

W tym sezonie rozgrywki zakończyły się już w połowie listopada ze przez mistrzostwa świata w Katarze. Dlatego też przygotowania do rundy wiosennej będą wyjątkowe, bo piłkarze do treningu powrócą już 5 grudnia. W tym czasie trener Szymon Grabowski, oprócz treningów na olsztyńskich Dajtkach, zaplanował także sparingi z trzecioligowymi rezerwami Legii Warszawa, które prowadzi Piotr Jacek, były szkoleniowiec Stomilu, oraz z czwartoligowym Jaguarem Gdańsk.

Na kolejną przerwę, tym razem świąteczną-noworoczną, piłkarze Stomilu udadzą się 17 grudnia, a na pierwszych zajęcia w 2023 roku będą musieli zameldować się 9 stycznia. Łącznie w nowym roku olsztyńska drużyna rozegra osiem gier kontrolnych. W ostatni weekend lutego na własnym stadionie już w ramach rozgrywek II ligi Stomil zagra rewanżowe spotkanie z Polonią Warszawa (na wyjeździe padł remis 1:1).

Nie wiadomo tylko, czy wszyscy piłkarze Stomilu pojawią się po przerwie w Olsztynie. Przypominamy, że Wisła Płock jest zainteresowana pozyskaniem Jakuba Tecława, którego zabrała na zgrupowanie na Słowację. Najlepszy strzelec Stomilu (8) zagrał w czterech spotkaniach sparingowych. Teraz sztab szkoleniowy klubu z Ekstraklasy ma podjąć decyzję o jego przyszłości.

Urlopów nie mają klubowi działacze, którzy cały czas pracują nad budżetem. Firma Res Energy właśnie przedłużyła umowę sponsorską do końca sezonu 2022/23. Właścicielem Res Energy jest Marcin Burza, członek Rady Nadzorczej Stomilu oraz Klubu STO. We wcześniejszych latach jego firma wspierała „Dumę Warmii” jako sponsor meczowy, a od początku poprzedniego sezonu jest sponsorem biało-niebieskim.

- Zdecydowałem się na przedłużenie umowy, bo czuję się odpowiedzialny za losy Stomilu - wyjaśnił Marcin Burza. - Poza tym Res Energy jest firmą lokalną, a ja uważam, że takie przedsiębiorstwa powinny wspierać lokalny sport, mamy także podobne cele marketingowe. Obiema rękami podpisuje się pod zmianami, które są wprowadzone, i na które mam wpływ jako członek Rady Nadzorczej. Klub idzie w dobrą stronę, drużyna powoli jest budowana na zawodnikach z Warmii i Mazur. Także osoby zarządzające Stomilem, pracownicy i sponsorzy to ludzie stąd, którzy czują się związani z klubem - zakończył Marcin Burza.