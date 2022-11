KLUB ROKU - GŁOSOWANIE SMS-OWE

Klub Roku wybieramy jedynie za pomocą głosowania sms-owego. By oddać swój głos, w treść sms-a należy wpisać jedynie kod przydzielony wybranemu przez nas klubowi (poniżej wszystkie kody są zaznaczone na czerwono). Sms-y wysyłamy na numer 7248 (koszt - 2,46 zł brutto). Zwycięzcę ogłosimy 18 stycznia na tradycyjnym Balu Sportowca. Uwaga, lista jest otwarta, więc jeśli uznasz, że jakiegoś klubu na niej brakuje, napisz do nas na adres sport@gazetaolsztynska.pl



* Akademia Sportu Stomil Olsztyn go.klr.1

* AKS OSW Olsztyn go.klr.2

* Arrachion Iława go.klr.3

* Arrachion Olsztyn go.klr.4

* As Mrągowo go.klr.5

* Asy Dywity go.klr.6

* Atak Elbląg go.klr.7

* Automobilklub Warmiński go.klr.8

* AZS UWM Olsztyn go.klr.9

* AZS UWM Olsztyn Lakers go.klr.10

* Barkas Tolkmicko go.klr.11

* Bartoszycka Szkoła Taekwondo go.klr.12

* Bartoszycki Klub Kyokushin Karate go.klr.13

* Baza Mrągowo go.klr.14

* Berserker's Team Olsztyn go.klr.15

* BiegamBoLubię Wydminy! go.klr.16

* Błękitni Orneta go.klr.17

* Błękitni Jurand Pasym go.klr.18

* BSMS Bartoszyce go.klr.19

* Budowlani Olsztyn go.klr.20

* Champion Lubawa go.klr.21

* Chemik Olsztyn go.klr.22

* Concordia Elbląg go.klr.23

* Constract Lubawa go.klr.24

* Cresovia Górowo Iławeckie go.klr.25

* Czarni Olecko go.klr.26

* Dekorglass Działdowo go.klr.27

* Delfin Rybno go.klr.28

* DKS Dobre Miasto go.klr.29

* Drakens Iława go.klr.30

* Drwęca Nowe Miasto Lubawskie go.klr.31

* Drwęca Ostróda go.klr.32

* Elbląski Klub Karate go.klr.33

* Ełcki Klub Kyokushin Karate go.klr.34

* Ewingi Zalewo go.klr.35

* Fala Warpuny go.klr.36

* FC Dajtki go.klr.37

* GKS Dźwierzuty go.klr.38

* GKS Stawiguda go.klr.39

* GKS Szczytno go.klr.40

* GKS Wikielec go.klr.41

* Gmina Kozłowo go.klr.42

* Granica Kętrzyn go.klr.43

* Granica Zagaje go.klr.44

* Gwardia Olsztyn go.klr.45

* Gwardia Jurand Bank Szczytno go.klr.46

* Hajduczek Olsztyn go.klr.47

* Hanza Elbląg go.klr.48

* Hetman Elbląg go.klr.49

* Huragan Morąg go.klr.56

* Iławski Klub Kyokushin Karate go.klr.50

* Indykpol AZS Olsztyn go.klr.51

* Jedynka KODO Morąg go.klr.52

* Jeziorak Iława go.klr.53

* Jurand Barciany go.klr.54

* Jurand Szczytno go.klr.55

* KKS Agapit Olsztyn go.klr.57

* Klub Żeglarski Ostróda go.klr.58

* Kłobuk Mikołajki go.klr.59

* Kontra Elbląg go.klr.60

* Kormoran Zwierzewo go.klr.61

* Koszałek Opałek Węgorzewo go.klr.62

* KS Egida go.klr.63

* KS Mroczno go.klr.64

* KS Wojciechy go.klr.65

* KS Zamek Kurzętnik go.klr.66

* LKS Różnowo go.klr.67

* LUKS Zamek EXPOM Kurzętnik go.klr.68

* Łyna Sępopol go.klr.69

* Mamry Giżycko go.klr.70

* Mazur Ełk go.klr.71

* Mazur Pisz go.klr.72

* Mazur Wydminy go.klr.73

* Mazury Mrągowo go.klr.74

* Meyer Elbląg go.klr.75

* Mini Soccer Academy go.klr.76

* MKS Działdowo go.klr.77

* MKS Korsze go.klr.78

* MKS Ruciane-Nida go.klr.79

* MKŻ Mikołajki go.klr.80

* MLKS Ostróda go.klr.81

* Morliny Ostróda go.klr.82

* MOS Ełk go.klr.83

* MOSIR Kętrzyn go.klr.84

* Motoklub Olsztyn go.klr.85

* Motor Lubawa go.klr.86

* Mrągowia Mrągowo go.klr.87

* Nenufar 5 Ełk go.klr.88

* Nida Nidzica go.klr.89

* Nippon Olsztyn go.klr.90

* OKSmoka Olsztyn go.klr.91

* OKSW Olsztyn go.klr.92

* OKŻ Olsztyn go.klr.93

* Olimpia Elbląg go.klr.94

* Olimpia Kickboxing Nowe Miasto Lubawskie go.klr.95

* Olimpia Olsztynek go.klr.96

* Olsztyńska Szkoła Cheerleaders Soltare go.klr.97

* Olsztyńska Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin go.klr.98

* Olsztyński Klub Kyokushin Karate go.klr.99

* Olsztyński Klub Sportowy Warmia i Mazury Olsztyn go.klr.100

* Olsztyńskie Stowarzyszenie Ju-Jitsu i Judo go.klr.101

* Omulew Wielbark go.klr.102

* Orka Iława go.klr.103

* Orlęta Reszel go.klr.104

* Orzeł Elbląg go.klr.105

* Orzeł Janowiec Kościelny go.klr.106

* Ossa Biskupiec Pomorski go.klr.107

* Ostródzianka Ostróda go.klr.108

* Ostródzki Klub Kyokushin Karate go.klr.109

* Pisa Barczewo go.klr.110

* Plastex Kayak Sport Club Olsztyn go.klr.111

* Płomień Turznica go.klr.112

* Pojezierze Prostki go.klr.113

* Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński go.klr.114

* Polonia Iłowo go.klr.115

* Polonia Lidzbark Warmiński go.klr.116

* Polonia Markusy go.klr.117

* Polonia Pasłęk go.klr.118

* Radomniak Radomno go.klr.119

* Reduta Bisztynek go.klr.120

* Riposta Olsztyn go.klr.121

* Rominta Gołdap go.klr.122

* Roś Pisz go.klr.123

* Rugby Gietrzwałd go.klr.124

* Salęt Boże go.klr.125

* Siła Bartoszyce go.klr.126

* Smok Orneta go.klr.127

* Sokół Ostróda go.klr.128

* SSW MOS Iława go.klr.129

* Start Elbląg go.klr.130

* Start Nidzica go.klr.131

* Start Olsztyn go.klr.132

* Stomil Olsztyn go.klr.133

* Stomilanki Olsztyn go.klr.134

* Szczypiorniak Olsztyn go.klr.135

* Śniardwy Orzysz go.klr.136

* Tęcza Biskupiec go.klr.137

* Tęcza Miłomłyn go.klr.138

* Tomita Elbląg go.klr.139

* Truso Elbląg go.klr.140

* Tygrys Elbląg go.klr.141

* UKS SMS Olsztyn go.klr.142

* UKS TRS Susz go.klr.143

* Unia Susz go.klr.144

* Vęgoria Węgorzewo go.klr.145

* Victoria Bartoszyce go.klr.146

* Victoria Morąg go.klr.147

* Viking Elbląg go.klr.148

* Wałpusza 07 Jesionowiec go.klr.149

* Warmia Biskupiec go.klr.150

* KKS Warmia Olsztyn go.klr.151

* OKPR Warmia Olsztyn go.klr.152

* Warmig Olsztyn go.klr.153

* Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters go.klr.154

* Wel Bratian go.klr.155

* Wicher Gwiździny go.klr.156

* Wilczek Wilkowo go.klr.157

* Wir Iława go.klr.158

* Wiraż Bartoszyce go.klr.159

* WMKS Olsztyn go.klr.160

* Yankees Działdowo go.klr.161

* Zatoka Braniewo go.klr.162

* Znicz Biała Piska go.klr.163

* Zryw Volley Iława go.klr.164

* Żagiel Piecki go.klr.165