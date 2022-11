MUNDIAL: Pierwszy mecz w niedzielę

Koszt organizacji Mundialu na pustyni przekroczył 240 miliardów dolarów, poza tym Katarczycy sporo pieniędzy poupychali w kopertach, którymi ostatecznie przekonali członków FIFA.

Na tym wydatki podobno się nie skończyły, bowiem pojawiła się sensacyjna informacja o tym, że za 7,4 miliona dolarów kupili sobie zwycięstwo w inauguracyjnym meczu z Ekwadorem!

Jeśli to prawda, będzie to olbrzymi skandal, chociaż pewnie trudno będzie ten przekręt udowodnić.

Kiedyś Kazimierz Górski często powtarzał, że w futbolu pieniądze nie grają, bo gdyby tak było, to Katar byłby mistrzem świata. Pamiętajmy jednak, że siedem lat temu Katarczycy kupili sobie reprezentację w pice ręcznej, parę dolarów pewnie przekazali też sędziom, w efekcie zostali wicemistrzami świata (w półfinale - przy olbrzymi udziale sędziów - pokonali Polaków).

Skoro tam się udało, to dlaczego w futbolu ma być inaczej? Kilka przelewów i piłkarscy działacze uznają, że wszystko było w porządku i Katar w uczciwej walce zdobył medal mistrzostw świata. Swoją drogą to ciekawy zbieg okoliczności, że skompromitowany Gianni Infantino, który mimo to właśnie został ponownie szefem FIFA, na co dzień mieszka w... Katarze.

FAZA GRUPOWA

* 20 listopada, grupa A: Katar - Ekwador (17)

* 21 listopada, grupa B: Anglia - Iran (14), grupa A: Senegal - Holandia (17), grupa B: USA - Walia (20)

* 22 listopada, grupa C: Argentyna - Arabia Saudyjska (11), grupa D: Dania - Tunezja (14), grupa C: Meksyk - Polska (17), grupa D: Francja - Australia (20)

* 23 listopada, grupa F: Maroko - Chorwacja (11), grupa E: Niemcy - Japonia (14), grupa E: Hiszpania - Kostaryka (17), grupa F: Belgia - Kanada (20)

* 24 listopada, grupa G: Szwajcaria - Kamerun (11), grupa H: Urugwaj - Korea Płd. (14), grupa H: Portugalia - Ghana (17), grupa G: Brazylia - Serbia (20)

* 25 listopada, grupa B: Walia - Iran (11), grupa A: Katar - Senegal (14), grupa A: Holandia - Ekwador (17), grupa B: Anglia - USA (20)

* 26 listopada, grupa D: Tunezja - Australia (11), grupa C: Polska - Arabia Suadyjska (14), grupa D: Francja - Dania (17), grupa C: Argentyna - Meksyk (20)

* 27 listopada, grupa E: Japonia - Kostaryka (11), grupa F: Belgia - Maroko (14), grupa F: Chorwacja - Kanada (17), grupa E: Hiszpania - Niemcy (20)

* 28 listopada, grupa G: Kamerun - Serbia (11), grupa H: Korea Płd. - Ghana (14), grupa G: Brazylia - Szwajcaria (17), grupa H: Portugalia - Urugwaj (20)

* 29 listopada, grupa A: Holandia - Katar (16), grupa A: Ekwador - Senegal (16), grupa B: Walia - Anglia (20), grupa B: Iran - USA (20)

* 30 listopada, grupa D: Australia - Dania (16), grupa D: Tunezja - Francja (16), grupa C: Polska - Argentyna (20), grupa C: Arabia Saudyjska - Meksyk (20)

* 1 grudnia, grupa F: Chorwacja - Belgia (16), grupa F: Kanada - Maroko (16), grupa E: Japonia - Hiszpania (20), grupa E: Kostaryka - Niemcy (20)

* 2 grudnia, grupa H: Ghana - Urugwaj (16), grupa H: Korea Płd. - Portugalia (16), grupa G: Serbia - Szwajcaria (20), grupa G: Kamerun - Brazylia (20)