Gorączka sobotniej nocy w Bezledach

W programie sobotniej gali jest osiem pojedynków - wyjaśnia Tomasz Biernacki, prezes federacji DFN. - Dwie w formule full contact, jedna na zasadach boksu zawodowego i pięć w K-1, z tym że jedna z nich odbędzie się w formule low-kick, czyli bez ataków kolanami - dodaje Biernacki, który organizuje imprezę przy współpracy Tomasza Zaręby, prezesa i trenera Bartoszyckiej Szkoły Taekwondo. - Jest to już moja 25. gala, jedną z nich zrobiłem nawet w Londynie, a teraz przyszedł czas na Bezledy - stwierdza Biernacki.

Sobotnie emocje zostały podzielone na dwie części - o godz. 10.15 rozpocznie się amatorski turniej o puchar DFN (wstęp wolny), natomiast początek profesjonalnej gali zaplanowano na godz. 19 (ta część imprezy jest już biletowana).

- W pucharze przewidujemy rozegranie około 50 walk w różnych grupach wiekowych od kadetów młodszych po seniorów - wylicza Tomasz Biernacki. - Kilka najciekawszych finałów wejdzie do karty przedwstępnej wieczornej gali. Myślę, że będą to trzy-cztery walki.

Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie ostatni pojedynek, w którym o pas federacji DFN powalczą Michał Kuźniak (Bartoszycka Szkoła Taekwondo) i Filip Miszczak (Underground Gym Gdańsk). Będzie to walka zawodowa w formule K1 (trzy trzyminutowe rundy). - Obaj to bardzo dobrzy zawodnicy - zachwala prezes federacji DFN. - Michał ma wiele sukcesów w rywalizacji amatorów, natomiast Miszczak do tej pory brał udział przede wszystkim w walkach zawodowych.

Walka Kuźniak - Miszczak zakończy galę w Bezledach, natomiast wcześniej kibice zobaczą w akcji m.in. reprezentantów Polski rywalizujących o przepustkę do mistrzostw Europy seniorów w full-contakcie. - Z czterech kadrowiczów, którzy powalczą o przepustkę, dwóch jest bardzo utytułowanych - twierdzi prezes Biernacki. - Białecki to multimedalista, jest m.in. amatorskim i zawodowym mistrzem Polski w full-contakcie. Z kolei Krasoń jest wicemistrzem świata seniorów i zawodowym mistrzem Europy. A przecież są jeszcze bracia Kuźniakowie, którzy też na swoim koncie mają wiele sukcesów (w 2018 roku Sebastian Kuźniak został mistrzem świata juniorów w kick-boxingu - red.). Do sprzedania zostało jedynie około 50 biletów, można je zarezerwować telefonicznie (602 799 716 - red. ) lub kupić w kasie hali w Bezledach tuż przed imprezą, o ile jeszcze jakieś jeszcze będą - zachęca Tomasz Biernacki. - Warto przyjść, bo organizacja gali będzie w pełni profesjonalna, czyli będą telebimy, światła, specjalnie przygotowane grafiki, muzyka, piękne hostessy oraz oczywiście efektowne prezentacje zawodników - dodaje organizator gali, na koniec dziękując wójtowi gminy Bartoszyce (Andrzej Dycha) za finansową pomoc w organizacji gali.

ARTUR DRYHYNYCZ

KARTA WALK GALI W BEZLEDACH

* MARCIN BOJARUN (FIGHTER NOWA SÓL) - PAWEŁ JAKUBOWSKI (WM WARRIORS OLSZTYNEK) K1 (3x2 minuty), kat. wagowa - 86 kg

* MAKSYM DAMPS (DUET GDAŃSK) - CEZARY PIWOWAREK (FIGHT CENTER DOBRE MIASTO) Low-kick (3x2 minuty), kat. wagowa - 91 kg

* PATRYK MOŻDŻYŃSKI (SPORTY WALKI POZNAŃ) - MATEUSZ BIAŁECKI (SMOK TORUŃ) Walka eliminacyjna do mistrzostw Europy, Full-contact (3x2 minuty), kat. wagowa - 67 kg

* ROBERT KRASOŃ (TOM CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI) - BŁAŻEJ CISŁOWSKI (BAŁTYK KOSZALIN) Walka eliminacyjna do mistrzostw Europy, Full-contact (3x2 minuty), kat. wagowa - 86 kg

* BARTOSZ SŁODKOWSKI (GORILLA GŁUBCZYCE) - JAN PELAK (JINCHUURIKI GYM OLSZTYN) K1 (3x2 minuty)

* SEBASTIAN KUŹNIAK (BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWONDO) - WIKTOR FRASER (CFC OLSZTYN) K1 (3x2 minuty), kat. wagowa + 91 kg

* DAWID ROJDA (DUET GDAŃSK) - MATEUSZ PIETRZAK (FIGHT CENTER DOBRE MIASTO) Walka na zasadach boksu zawodowego (4x3 min)

* MICHAŁ KUŹNIAK (BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWONDO) - FILIP MISZCZAK (UNDERGROUND GYM GDAŃSK) Walka wieczoru o pas federacji DFN, K1 (3x3 min), kat.wagowa +91 kg