Wieści z piłkarskich boisk

W tym czasie Znicz był nawet blisko awansu do Ekstraklasy, bo w sezonie 2007/08 zajął piąte miejsce (do drugiej pozycji dającej awans stracił tylko dwa punkty).

Najsłynniejszym piłkarzem, który występował w Zniczu, jest oczywiście Robert Lewandowski, który do Pruszkowa trafił w 2006 roku z Legii, gdy warszawscy „trenerzy” uznali, że „Lewy” jest na Ekstraklasę za słaby.

* Marcin Kaczmarek został nowym trenerem Lechii Gdańsk, z którą związał się do końca sezonu 2023/24. 48-letni szkoleniowiec zastąpił Macieja Kalkowskiego, który był trenerem tymczasowym po odejściu Tomasza Kaczmarka. Nowy szkoleniowiec Lechii jest synem Bogusława Kaczmarka, trenera, który wprowadził Stomil do Ekstraklasy. Zresztą jego syn także krótko był związany z Olsztynem, bo w rundzie wiosennej sezonu 2002/03 rozegrał w Stomilu 10 meczów. Jako trener Marcin Kaczmarek w ciągu trzech sezonu wprowadził Olimpię Grudziądz z III do I ligi, w 2016 roku z Wisłą Płock awansował do Ekstraklasy, a cztery lata później z Widzewem dostał się do I ligi, ale został zwolniony, bo wiosną łodzianie grali fatalnie, m.in. przegrali dwa ostatnie mecze, w efekcie awansowali z drugiego miejsca tylko dlatego, że mieli lepszy bilans bramkowy od GKS Katowice.

* Zmiana trenera nastąpiła także w drugoligowym Motorze Lublin, który w niedzielę na swoim stadionie przegrał 2:6 z Wisłą Puławy. Mecz oglądał Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru, biznesmen i jeden z najbogatszych Polaków, który jeszcze niedawno zapowiadał powrót Motoru do Ekstraklasy. Tymczasem po 11 kolejkach lublinianie mają tylko 7 punktów i znacznie bliżej im do III ligi, bowiem zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W tej sytuacji pracę stracił Wojciech Stefański, który był trenerem tymczasowym po odejściu Stanisława Szpyrki. Nowym szkoleniowcem został 32-letni Portugalczyk Gonçalo Feio, który do lipca był asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa.