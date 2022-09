Puchar już zdobyty, teraz czas na ligę. Warmia Olsztyn zaczyna w sobotę nowy sezon

Mecz finałowy Wojewódzkiego Pucharu Polski odbył się w Bartoszycach. Dlaczego właśnie dwa olsztyńskie zespoły musiały jechać 70 kilometrów, żeby rozegrać tam spotkanie? Ano dlatego, że początkowo miał się odbyć turniej finałowy z udziałem jeszcze jednego zespołu, Szynaka Meble Jeziorak Iława. Ta drużyna jednak się wycofała, a Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej musiał dokonać korekty i odbyło się tylko jedno spotkanie w normalnym regulaminowym czasie.

Sam mecz nie miał wielkiej historii. Faworytem do zwycięstwa była grająca w Lidze Centralnej Warmia Olsztyn, która nie miała kłopotów z pokonaniem I-ligowego Szczypiorniaka Olsztyn. Warmiacy oprócz zwycięstwa pragnęli zakończyć spotkanie bez uszczerbku na zdrowiu, bo już w sobotę czeka ich inauguracyjne spotkanie w Lidze Centralnej.

— Podczas samego spotkania żaden z zawodników nie doznał urazu — mówi Dariusz Molski, trener Warmiaków. — O to najbardziej się obawiałem przed tym spotkaniem. Może ktoś coś zgłosi przed treningiem, ale oby nie — dodaje szkoleniowiec.

Nie wiedzieć czemu, końcówka spotkania w Bartoszycach była mocno nerwowa, doszło do bardzo groźnego faulu na Dawidzie Reichelu. Ostatecznie sędziowie pokazali trzy czerwone kartki w tym meczu.

Warmia Olsztyn, oprócz pamiątkowego pucharu, w nagrodę za zdobycie wojewódzkiego trofeum będzie reprezentowała nas na szczeblu centralnym rozgrywek Pucharu Polski. To zawsze jest okazja do sprawdzenia się na tle drużyn z Superligi. Ostatnio Warmiacy grali w Biskupcu z Pogonią Szczecin, a w 2018 roku do hali Urania przyjechali zwycięzcy Ligi Mistrzów — drużyna z Kielc.

Wracając do teraźniejszości — w sobotę Warmia zagra wyjazdowe spotkanie z GKS-em Żukowo. Na tym terenie olsztyńskiej drużynie zawsze ciężko się grało, więc o punkty będzie bardzo trudno.

— Jedziemy po zwycięstwo — mówi krótko Molski, opiekun Warmiaków. — Takie jest zadanie sportowca, że chce odnosić sukcesy, dlatego jedziemy wygrać w pierwszym meczu — dodaje szkoleniowiec. Początek spotkania 1. kolejki o godzinie 17:00.

ZAGRAJĄ W 1. KOLEJCE LIGI CENTRALNEJ

Piątek, 16 września:

18:00: Padwa Zamość — MKS Wieluń

Sobota, 17 września:

17:00: KPR Autoinwest Żukowo — Warmia Olsztyn

17:00: Budnex Stal Gorzów — Śląsk Wrocław Handball

18:00: AZS-AWF Biała Podlaska — Zagłębie Handball Team Sosnowiec

18:00: Handball Stal Mielec — Olimpia Medex Piekary Śląskie

18:00: Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź — KPR Legionowo

Niedziela, 18 września:

18:00: Orlen Upstream SRS Przemyśl — Nielba Wągrowiec

Emil Marecki