Oby tylko zębów sobie nie połamali

II LIGA PIŁKARSKA\\\ W 8. kolejce Stomil podejmie dzisiaj KKS 1925 Kalisz. Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego mają twardy orzech do zgryzienia, bowiem goście to wicelider tabeli, chociaż rozegrali jeden mecz mniej! Początek o godz. 19.45.

Przed olsztyńską drużyną intensywna końcówka sierpnia, bowiem w krótkim odstępie czasu Stomil rozegra dwa mecze: dzisiaj ligowe z Kaliszem i we wtorek pucharowe z Chrobrym Głogów. Oba odbędą się w Olsztynie, więc drużyna trenera Szymona Grabowskiego nie będzie musiała podróżować po kraju.

W siedmiu kolejkach obecnego sezonu Stomil zgromadził tylko 9 punktów (dwa zwycięstwa i trzy remisy). Olsztyńska drużyna przegrała też dwa razy na wyjeździe, m.in. ostatnio 0:1 z Motorem Lublin. Co prawda wcześniej Stomil udowodnił, że potrafi odwrócić losy spotkania (z Garbarnią Kraków i Górnikiem Polkowice), ale w Lublinie tak się nie stało.

- W drugiej połowie straciliśmy bramkę, ale później zaczęliśmy się napędzać - wyjaśnia Hubert Krawczun, pomocnik Stomilu. - Generalnie jesteśmy drużyną, która potrafi podnieść się po stracie bramki, gra odważnie i atakuje. Niestety, tym razem nic do siatki nie wpadło.

Olsztynianie po tej porażce w fatalnych nastrojach wracali do domu, ale być może dzisiaj sobie i kibicom humory poprawią - muszą „tylko” ograć wicelidera. Łatwo nie będzie, bowiem kaliska drużyna prowadzona przez trenera Bartosza Tarachulskiego jeszcze w tym sezonie nie przegrała - tak jak Kotwica Kołobrzeg.

- Złość będziemy chcieli przekuć w coś pozytywnego - obiecuje Krawczun. - Mam nadzieję, że kibice przyjdą na mecz i dalej będą w nas wierzyć. Na pewno zrobimy wszystko, żeby złapać serię zwycięstw. Ciągle nad tym pracujemy, bo jak na razie zwycięstwa przeplatamy porażkami.

Za nadmiar żółtych kartek dzisiaj nie będzie mógł zagrać wahadłowy Filip Wójcik. W tym sezonie Wójcik zawsze zaczynał w podstawowej jedenastce, strzelił jednego gola i brał udział w kluczowych akcjach, które kończyły się zdobyczą bramkową. Co prawda nie jest w optymalnej formie, ale i tak jego nieobecność będzie osłabieniem Stomilu. Nie wiadomo też, czy trener Grabowski będzie mógł skorzystać z Bartosza Waleńcika, który po przyjściu do Stomilu opuścił już dwa spotkania. Raz z przyczyn osobistych, a drugi raz z powodu urazu, którego nabawił się podczas treningu. Poza tym na dłużej z gry wykluczony jest Maciej Spychała, którego w koszulce Stomilu ponownie zobaczymy - przy sprzyjających wiatrach - dopiero pod koniec września.

W środę trener Szymon Grabowski wybrał się na mecz Wojewódzkiego Pucharu Polski, żeby zobaczyć w akcji kilku zawodników, którzy na co dzień trenują z pierwszym zespołem. M.in. 45 minut przeciwko Granicy Kętrzyn zagrał powracający po urazie Mateusz Jarzynka, tyle samo zaliczył także młodzieżowiec Filip Szabaciuk. Całe spotkanie zagrał natomiast Igor Jędrzejczyk, który w ostatnim czasie zapraszany jest na treningi z pierwszym zespołem. Pucharowy pojedynek Granica wygrała 3:1.

* Inne mecze 8. kolejki, piątek: GKS Jastrzębie - Pogoń Siedlce (17), Wisła Puławy - Garbarnia Kraków (17), Radunia Stężyca - Kotwica Kołobrzeg (17); sobota: Lech II Poznań - Olimpia Elbląg (16), Śląsk II Wrocław - Motor Lublin (17), Siarka Tarnobrzeg - Zagłębie II Lubin (16); niedziela: Znicz Pruszków - Górnik Polkowice (14.55 TVP Sport), Hutnik Kraków - Polonia Warszawa (16).

PO 7 KOLEJKACH

1. Kotwica 19 17:7

2. Kalisz* 12 14:8

---------------------------------

3. Olimpia 12 11:6

4. Zagłębie II 12 13:15

5. Radunia 11 15:13

6. Wisła 10 10:8

---------------------------------

7. Górnik 10 10:9

8. Znicz 10 10:11

9. Stomil 9 11:11

10. Śląsk II 9 13:14

11. Pogoń 9 10:11

12. Jastrzębie 9 6:8

13. Garbarnia 8 12:13

14. Polonia* 7 7:6

---------------------------------

15. Hutnik 7 14:16

16. Lech II 5 10:14

17. Motor 5 6:12

18. Siarka 5 9:16

* mecz zaległy