Początek udanej współpracy?

Warmia Energa już na początku sierpnia - oprócz pracy nad przygotowaniem fizycznym - miała także zajęcia w hali z piłkami, natomiast Szczypiorniak dopiero w poniedziałek pierwszy raz trenował z piłkami.

We wtorek oba olsztyńskie zespoły trochę przez przypadek rozegrały sparing, bowiem zgodnie z planem zespół występujący w Lidze Centralnej miał spotkać się ze Szczypiorniakiem Dąbrowa Białostocka. Rywale jednak z powodu kłopotów kadrowych zrezygnowali z przyjazdu do Biskupca, dlatego sytuację uratował inny Szczypiorniak, ten z Olsztyna. Dla podopiecznych Konstantego Targońskiego był to dopiero drugi kontakt z piłkami w tym okresie przygotowawczym. Wcześniej młodzi zawodnicy pierwszoligowca skupiali się na pracy z trenerem przygotowania fizycznego.

Zgodnie z przewidywaniami w grze kontrolnej lepiej zaprezentowała się Warmia Energa, która wygrała 36:17 (16:7). - Dla nas wynik w tym meczu się nie liczy - powiedział trener zwycięskiego zespołu Dariusz Molski. - Mieliśmy inne zadania, które w większości udało się wykonać. Na przykład zawodnicy musieli bardzo dużo biegać, bo wiemy, że jesteśmy bardzo ciężcy i nogi mamy z betonu. Dlatego zespół biegał i biegał, a przy okazji poćwiczył to, co ostatnio robiliśmy na obozie. Generalnie w ataku wyszło trochę lepiej niż w obronie, ale do tej pory temu poświęciliśmy trochę mniej czasu.

Obecnie z Warmią trenuje 14 zawodników. Co prawda niedawno Dariusz Molski zapowiedział, że chce mieć w kadrze 16 zawodników, ale ostatnio trochę się zmieniła koncepcja budowania drużyny na nowy sezon Ligi Centralnej. - Doszliśmy do wniosku, że na siłę nie będziemy tego składu zapełniać, chyba że znajdziemy kogoś naprawdę wartościowego - dodał szkoleniowiec Warmii.

Szczypiorniak przygotowania do sezonu rozpoczął także 1 sierpnia, ale wyglądały one inaczej. - Przed wtorkowym sparingiem zaliczyliśmy tylko jeden trening z piłkami - wyjaśnił trener Konstanty Targoński, którego martwią ostatnie zmiany kadrowe. Do Gwardii Koszalin odszedł wychowanek Piotr Dzido, który będzie grał na tym samym poziomie, ale w klubie, który ma ambicje awansować do Ligi Centralnej. Z powodów zawodowych z grania zrezygnował Radosław Dzieniszewski, najbardziej doświadczony zawodnik Szczypiorniaka, a do końca listopada z powodu kontuzji nie będzie mógł grać Wojciech Golks, najlepszy strzelec olsztyńskiego pierwszoligowca. Poza tym w sparingu z Warmią urazu kolana doznał Jakub Ostrówka - na razie nie wiadomo, jak poważna jest to kontuzja.

Trenerzy obydwu zespołów umówili się na współpracę w tym sezonie. - Nie tylko chcemy rozgrywać sparingi, a także wspólnie trenować - przyznał Molski. - W ten sposób będziemy się rozwijać i sobie pomagać.

- Jestem otwarty na współpracę - dodał Targoński. - Zobaczymy, jak się nam plan treningowy ułoży. We wrześniu przed startem ligi będziemy wspólnie te plany realizować.

W piątek Warmia Energa Olsztyn pojedzie na turniej do Białej Podlaskiej, gdzie zagra z miejscowym AZS AWF i Padwą Zamość. Natomiast Szczypiorniak pojedzie do Sierpca, gdzie zagra sparingi z miejscowym Mazurem i Warszawianką Warszawa.

EMIL MARECKI