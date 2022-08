Dawny król polskich drwali wrócił na szczyt! W Giżycku odbyły się mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS®

— W poprzednich latach miałem dużo pecha, teraz los oddał mi to, co zabrał — mówi mistrz Polski ekstremalnych drwali.

Po tegorocznych mistrzostwach Polski Arkadiusz Drozdek chyba pokocha liczbę trzynaście. Zawody odbyły się 13 sierpnia, wystartowały o godzinie 13, a on na koniec sięgnął po swój… trzynasty tytuł mistrza Polski.

— A na dodatek urodziłem się 13 listopada. Timbersports to zawody, w których szczęście jest bardzo potrzebne, bo każdy błąd może bardzo drogo kosztować. W ostatnich latach dużo traciłem na ostatniej konkurencji, Hot Saw, która jest bardzo trudna. Dlatego do samego końca, mimo przewagi punktowej, nie byłem pewny zwycięstwa. Wszystko jednak wyszło tak, jak chciałem — cieszy się nowy mistrz Polski w sportowym cięciu i rąbaniu drewna.

Drwale porwali tłumy,

tłumy porwały drwali

Drozdek od pierwszej do ostatniej konkurencji był maksymalnie skoncentrowany i zmobilizowany. Każdy kolejny udany występ skutkował jego okrzykami radości, tak jakby była mowa o juniorze, który osiąga sensacyjny sukces, a nie o zawodniku, który ma już na koncie wszystkie możliwe krajowe trofea i przez lata nie miał sobie równego.

— Każde zawody to odrębna historia, którą chcę zbudować. Bardzo zależało mi na zwycięstwie, bo w poprzednich latach starty nie wychodziły mi tak, jak chciałem. Było w tym sporo pecha, ale też brakowało mi czasu na treningi, studiowałem w Warszawie w szkole pożarniczej i mocno mnie to zajmowało. Teraz skończyłem czteroletnie studia i znowu mogłem mocniej skupić się na sporcie — mówi Drozdek, który na co dzień jest zawodowym strażakiem.

Dodatkowym powodem do zwiększonego wysiłku dla zawodników, mimo palącego słońca i wakacyjnego anturażu, były tłumy dopingujących ich kibiców. Scena położona w urokliwej Ekomarinie w Giżycku została otoczona przez setki fanów, których przyciągnął ryk potężnych pilarek i świst ostrych jak brzytwa siekier. Mieliśmy do czynienia z jedną z najwyższych frekwencji w historii zawodów z serii STIHL TIMBERSPORTS® w Polsce.

— Sport jest przede wszystkim dla fanów. Uwielbiam czerpać od nich energię do walki, uwielbiam dawać im coś od siebie, interakcja z nimi mnie napędza. Tym bardziej cieszę się, że czasy pandemii i startów bez kibiców już za nami. Organizacja zawodów w Giżycku to był strzał w dziesiątkę, bo przyciągnęły wielu turystów, którzy zainteresowali się timbersportem — dodaje mistrz Polski.

Faktycznie, mazurski port w środku długiego weekendu zakochał się w cięciu i rąbaniu drewna, a drwale pokochali piękne Giżycko i zaangażowaną publikę.

Był jak Adam Małysz

We wszystkich sześciu konkurencjach Drozdek spisał się dobrze lub bardzo dobrze. Przede wszystkim wystrzegł się błędów, które u wielu jego konkurentów poskutkowały dyskwalifikacjami w poszczególnych konkurencjach. To był powód rozczarowującego rezultatu Michała Dubickiego, który w poprzednich trzech latach co roku był mistrzem Polski, zapracował też na miano najlepszego Europejczyka.

Tym razem jednak dyskwalifikacje w Single Buck (falstart) oraz Hot Saw (przekroczenie linii, w granicach której należy ciąć drewno) sprawiły, że ostatecznie zajął czwartą lokatę, najgorszą dla sportowca. Drozdek był jak Adam Małysz, który zawsze mówił o oddawaniu „dwóch równych skoków”. Strażak z Zielonej Góry skupił się na sześciu równych występach we wszystkich konkurencjach i tym sposobem wypracował sobie olbrzymią przewagę nad resztą stawki.

— Zasady są jasne, liczą się punkty. Mistrzem Polski można zostać nawet nie wygrywając żadnej konkurencji. Dlatego tak ważne jest unikanie głupot, niepotrzebnych błędów. W poprzednich latach miałem sporo pecha, tym razem los mi oddał — uśmiecha się Drozdek.

Drugie miejsce na podium zajął Jacek Groenwald z Połczyna k. Pucka, 47-letni mistrz Polski z 2016 roku. Trzecią lokatę zajął Krystian Kaczmarek, mistrz w posługiwaniu się olbrzymią piłą ręczną w konkurencji Single Buck.

Drozdek w nagrodę będzie miał szansę reprezentować nasz kraj na indywidualnych mistrzostwach świata, które odbędą się w listopadzie w szwedzkim Göteborgu.

— Cel? Być najlepszym Europejczykiem. Zawodnicy z Australii, Nowej Zelandii czy USA wyssali timbersport z mlekiem matki, rąbią od dziecka. Bardzo ciężko ich pokonać. Komu chcę zadedykować to zwycięstwo? Wszystkim, którzy wierzyli — kończy mistrz Polski.