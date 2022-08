Warmiacy chcą namieszać w tej lidze. Sprawdzamy, co słychać w klubie z Olsztyna

PIŁKA RĘCZNA \\\ Warmia Energa Olsztyn jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu Ligi Centralnej, czyli bezpośredniego zaplecza Superligi. Wkrótce obóz treningowy i pierwsze sparingi. Sprawdziliśmy, co słychać w olsztyńskim klubie.

Najwyżej grający zespół piłki ręcznej z województwa warmińsko-mazurskiego przygotowania rozpoczął w zeszłym tygodnia na stadionie uniwersyteckim w Kortowie. Nowy szkoleniowiec Dariusz Molski sprawdził możliwości kondycyjne swoich zawodników i jak sam przyznał, był pozytywnie zaskoczony wynikami, bo spodziewał się gorszych. Nie ma co się jednak dziwić, bo gracze zanim zjechali się do Olsztyna to trenowali indywidualnie, co potwierdził test Coopera.

Szczypiorniści Warmii Energa nie musieli się obawiać tego, że pierwsze tygodnie przygotowań spędzą jedynie w siłowni i na bieganiu w terenie, bo już następnego dnia mieli trening w Biskupcu z piłkami i poznawali filozofię gry olsztyńskiego szkoleniowca.

— Od początku widać, że trener Molski ma ciekawy pomysł na ten zespół — mówi Adam Konkel, zawodnik Warmii Energa. — Po pierwszym treningu już wiemy, jak będziemy chcieli grać i jestem nastawiony bardzo optymistycznie na tę wizję. Trener na pewno jest wymagający, ale też widać u niego cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych błędów, co przy naszym młodym składzie jest na pewno bardzo ważne. Sądzę, że będzie to już w niedalekiej przyszłości dawać widoczne rezultaty na boisku — zauważa Konkel.

I dodaje: — Czuję, że będzie rządził twardą ręką, co też powinno dobrze zadziałać na ten, jak już wcześniej wspominałem, młody zespół. Treningi są na wysokiej intensywności i na pewno jako zawodnicy odczuwamy je dosyć mocno. Ale to też wartość dodatnia: żeby były wyniki trzeba dać dużo od siebie w okresie przygotowawczym i to właśnie robimy. Na ten rok, głęboko w to wierzę, będziemy bardzo dobrze przygotowani fizycznie, jak i taktycznie. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony na ten sezon i już nie mogę doczekać się pierwszych spotkań! Mam nadzieję i wierzę w to, że będziemy potrafili w tej lidze namieszać — planuje już zawodnik klubu ze stolicy województwa.

Olsztyński szkoleniowiec chciałby mieć w kadrze na nowy sezon 16 zawodników. Warmia Energa pozyskała dotychczas trzech nowych graczy. Szymon Mucha (rocznik 2003) trafił z Górnika Zabrze, gdzie zaliczył kilka występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z Gwardii Koszalin wypożyczono Piotra Skibę. 22-letni zawodnik ma wzmocnić rywalizację na pozycji rozgrywającego. 19-letni Damian Szniter trafił ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku.

Do obsadzenia pozostały dwa miejsce w kadrze. Z drużyną trenował jeden testowany gracz, ale musiał opuścić zespół, teraz o jego przyszłości szkoleniowiec będzie rozmawiał z zarządem klubu.

Warmia Energa ma rozegrać 10 gier kontrolnych przed startem sezonu. Pierwsza ma się odbyć po obozie w Rynie, który zaplanowany jest na kolejny tydzień (15-21 sierpnia). Pierwszym rywalem w test-meczu będzie Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka. Warmia wyjedzie potem na turniej do Białej Podlaskiej, gdzie oprócz gospodarzy zagra także Padwa Zamość. Na pewno Warmiacy zagrają dwukrotnie z Nielbą Wągrowiec.

Nie zmieni się miejsce rozgrywania domowych spotkań przez ekipę z Olsztyna. Wobec trwającej modernizacji hali Urania olsztynianie swoje mecze będą rozgrywać w Biskupcu, gdzie mają doskonałe warunki do gry i treningu. U siebie zagrają (z MKS-em Wieluń) dopiero w trzeciej kolejce Ligi Centralnej, bo pierwsze dwa mecze odbędą się na wyjeździe.

Inauguracja sezonu 2022/23 nastąpi w trzeci weekend września, w Żukowie z miejscowym GKS-em, a potem będzie wyjazd do Piekar Śląskich na mecz z Olimpią.



Emil Marecki