Gorący czerwiec w Stomilu

- Gdy rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed czwartkowym posiedzeniem Komisji Licencyjnej PZPN, był pan niemal pewien, że Skra licencji nie dostanie, więc Stomil utrzyma się w I lidze. Co zatem stało się w trakcie tych kilku dni, że klub z Częstochowy jednak licencję dostał, co dla Stomilu oznacza definitywny spadek do II ligi?

- Mogę tylko mieć nadzieję, że członkowie komisji podjęli decyzję po wnikliwej analizie przedstawionych dokumentów i w zgodzie z zasadami Podręcznika Licencyjnego. A Skrze życzę powodzenia w I lidze w nowym sezonie. Gratuluję też jej działaczy, którzy potrafili do swoich racji przekonać Komisję Licencyjną, chociaż przez cały poprzedni rok nie zrobili nic, by stadion przystosować do pierwszoligowych wymogów.

- Częstochowskiemu klubowi trzeba też chyba pogratulować kibiców, bo to przecież jeden z nich z własnej kieszeni ma wyłożyć pięć milionów złotych na modernizację stadionu, czyli powiększenie trybun oraz instalację oświetlenia i podgrzewanej murawy.

- Rzeczywiście jest to sytuacja raczej niespotykana, by ktoś z własnej kieszeni wydał tak dużą kwotę na unowocześnienie miejskiego stadionu!

- Dobra strona środowej decyzji Komisji Licencyjnej jest taka, że Stomil wreszcie wie, w której lidze zagra. Tylko czy ktoś będzie teraz w Stomilu chciał zagrać, bo przecież są piłkarze, na przykład Jonatan Straus, którzy pozostanie w Olsztynie uzależniali od pozostania klubu w I lidze.

- W tej chwili ważne kontrakty na nowy sezon ma - wliczając w to naszą młodzież - 15 zawodników. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z dotychczasowych piłkarzy, którym kontrakty się skończą, będzie chciało poszukać sobie nowego pracodawcy, ponieważ albo nie chcą grać w II lidze, albo mają oczekiwania finansowe, których my po spadku nie będziemy w stanie spełnić. W tej grupie jest oczywiście Jonatan, tym bardziej że ma już jakieś oferty z pierwszo- i drugoligowych klubów. Jednak w obecnej sytuacji najpierw musimy odbyć kilka ważnych spotkań, by zorientować się, jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa w nowym sezonie. Dopiero potem będę podpisywał umowy z nowymi piłkarzami, za którymi nasz sztab szkoleniowy już się rozgląda. Bo - jak powiedziałem w poprzedniej naszej rozmowie - chciałbym, by trener Piotr Jacek oraz jego współpracownicy nadal pracowali w Stomilu.

- Jak ma ta wasza sytuacja finansowa w II lidze wyglądać?

- Myślę, że budżet od czterech do pięciu milionów pozwoli nam na spokojne funkcjonowanie. Jestem też pewien, że uda nam się takie pieniądze zdobyć, a o współfinansowaniu klubu chcemy prowadzić rozmowy także z władzami Olsztyna.

- Czego więc w najbliższych dniach kibice Stomilu mogą się spodziewać?

- Jak już powiedziałem, teraz przed nami seria ważnych rozmów, po których będę mógł więcej powiedzieć o naszej przyszłości, natomiast 13 czerwca piłkarze na pewno powrócą do treningów. Mam nadzieję, że już wkrótce będą do nich dołączać wyróżniający się zawodnicy z Warmii i Mazur, bo to właśnie na nich chcemy w przyszłości budować nowy Stomil.

ARTUR DRYHYNYCZ