Wikielec i Znicz wciąż walczą

* Unia Skierniewice – GKS Wikielec 0:2 (0:0)

0:1 – Otręba (69), 0:2 – Visnakovs (72)

Odmieniony przez trenera Damiana Jarzembowskiego GKS rywalizował w środowe popołudnie w Skierniewicach z Unią. Goście postawili sobie za cel zgarnięcie kolejnego kompletu punktów bez względu na klasę przeciwnika, ale przełamanie oporu rywali zajęło im sporo czasu. Starania zespołu z Wikielca sfinalizował w 69. min Hubert Otręba. Zanim miejscowi otrząsnęli się po stracie gola, to przegrywali już 0:2. Tym razem w roli głównej wystąpił Eduards Visnakovs. Doświadczony Łotysz zdecydował się na indywidualną akcję i po raz pierwszy od pojawienia się w GKS przyjmował od kolegów gratulacje za ligowe trafienie.

GKS stanie przed bardzo trudnym zadaniem w sobotnim meczu 36. kolejki, gdy podejmie walczącą o awans Polonię Warszawa.

* Świt Nowy Dwór Maz. – Mamry Giżycko 3:1 (1:0)

1:0 – Nawotczyński (30), 1:1 - Kucharski (81), 2:1 – Jampol (82), 3:1 – Kuźma (85)

Mamry kontynuują serię porażek, która prowadzi ich wprost do IV ligi. W spotkaniu ze Świtem ekipa z Giżycka najpierw straciła Arkadiusza Mroczkowskiego, który doznał urazu i został zastąpiony przez Mariusza Rutkowskiego, a od 30. min przegrywała 0:1. Gospodarze wykorzystali rzut rożny, a piłkę do siatki z bliska skierował 19-letni Jan Nawotczyński, zdobywając debiutanckiego gola na boiskach III ligi. Mamry musiały zaatakować i w 81 min. doprowadziły do wyrównania. Gola strzelił Adrian Kucharski, który wyskoczył najwyżej do dośrodkowania z rzutu rożnego. Jednak po 25 sekundach Świt znów prowadził, a w 85. min miejscowi zdobyli trzecią bramkę i rozstrzygnęli losu meczu.

W sobotę Mamry zagrają na swoim boisku z Ursusem Warszawa. Początek o godz. 14.

* KS Kutno – Znicz Biała Piska 2:4 (1:0)

1:0 – (26), 1:1, 1:2 – Famulak (60, 61), 2:2 – (64), 2:3 – Famulak (83), 2:4 – Fiedorowicz (88)

Znicz przed 35. serią gier tracił do Kutna cztery punkty, więc dla ekipy z Białej Piskiej, którą czeka jeszcze pauza, był to mecz o wszystko. Duża mobilizacja szybko przełożyła się na okazje bramkowe, jednak po raz kolejny szwankowała skuteczność – w dobrych sytuacjach w bramkę nie trafili m.in. Łukasz Kuśnierz i Radosław Gulbierz. Gospodarze przetrwali trudne chwile i wzięli sprawy w swoje ręce, obejmując prowadzenie w 26. min. Po godzinie Znicz zdołał doprowadzić do wyrównania po rzucie rożnym, a w kolejnej akcji za sprawą Macieja Famulaka wyszedł na prowadzenie 2:1. Tym razem to jednak miejscowi bardzo szybko odpowiedzieli trafieniem. Znicz znów zerwał się do ataków, bo w 83. min gola zdobył Famulak, będący w ostatnich tygodniach najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Białej Piskiej. Wynik tuż przed upływem regulaminowego czasu gry ustalił Marcin Fiedorowicz.

O kolejne ważne ligowe punkty Znicz powalczy w sobotę, rozgrywając ostatnie mecz w tym sezonie na swoim boisku. Rywalem będzie Lechia, a mecz rozpocznie się o godz. 16.

* Pozostałe wyniki 35. kolejki: Jagiellonia II Białystok – Broń Radom 1:2, Ursus Warszawa – Pilica Białobrzegi 1:1, Błonianka Błonie – Pelikan Łowicz 3:1, Wissa Szczuczyn – Legionovia Legionowo 0:3, Sokół Aleksandrów Łódzki – Legia II Warszawa 0:1, Polonia Warszawa – ŁKS II Łódź 2:1. Pauza: Lechia Tomaszów Maz.

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

III LIGA

1. Legionovia 76 71:34

2. Polonia 75 73:22

3. Błonianka 57 59:54

4. Świt 57 56:39

5. Legia II 56 72:46

6. Lechia 54 58:40

7. Ursus 50 51:58

8. ŁKS II 48 54:48

9. Unia* 48 57:54

10. Jagiellonia II 46 60:56

11. Broń 44 39:53

12. Pelikan 42 55:43

13. Kutno 39 42:56

---------------------------------

14. Pilica 39 49:68

15. Znicz* 38 47:65

16. Wikielec 36 37:49

17. Mamry 33 32:64

18. Sokół 25 34:53

19. Wissa* 18 24:68

* mecz więcej