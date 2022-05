Udane starty polskich triathlonistów w Olsztynie

Weronika Ptaszyńska, Roksana Słupek, Maciej Bruździak oraz Michał Oliwa to reprezentanci Polski, którzy w sobotę powalczą w wyścigach medalowych mistrzostw Europy w triathlonie na dystansie supersprintu (0,4 km pływania - 10 km jazdy na rowerze - 2,5 km biegu).

W półfinałach najwyżej w swoim biegu sklasyfikowano Bruździaka. Polak nie forsował tempa, był liderem po jeździe na rowerze, a ostatecznie zakończył swój wyścig na piątej pozycji.

- To był kontrolowany start. Wiedziałem, ile tracę do prowadzących i jaką mam przewagę nad rywalami za mną. Wyszło dobrze. Mam za sobą rozgrzewkę. To co najlepsze pokażę w sobotę - mówi Bruździak, który razem z Michałem Oliwą wystartuje w zmaganiach elity. Początek ich wyścigu o 19:25.

Pół godziny wcześniej na trasie rywalizacji w kategorii elite/U23 pojawi się Roksana Słupek. Ona również nie miała problemów z uzyskaniem kwalifikacji. W półfinałach kobiet pewnych awansu było 14 pierwszych triathlonistek. Słupek była ósma w swoim starcie. W tym sezonie stawała już na podium Pucharu Europy w Turcji, więc kibice sporo obiecują sobie po jej sobotnim występie.

Z grona juniorek i juniorów najlepiej poradziła sobie Weronika Ptaszyńska, która wystąpi w finale swojej kategorii o 13:45.

- Mam nadzieję, że każdy pokaże jutro na co go stać. Na pewno będzie ciekawie, ale stawka będzie bardziej wyrównana i wyselekcjonowana - mówi Filip Szołowski, dyrektor sportowy Polskiego Związku Triathlonu.

Olsztyńskie mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. W sobotę odbędą się zmagania paratriathlonistów oraz finały A i B wszystkich kategorii. W niedzielę rywalizacja zawodniczek i zawodników age-group.