Na początek porażka i zwycięstwo

Co prawda pogoda nie dopisała, bo było zimnie i wietrznie, ale za to na boisku było bardzo gorąco. W pierwszym meczu Yankeesi objęli prowadzenie 2:1, jednak potem na boisku dominowali już goście, którzy ostatecznie wygrali 15:7. W rewanżu górą już byli działdowianie, zwyciężając 6:4.

Warto wspomnieć, że Yankeesi grają także w Bałtyckiej Lidze Baseballa, w której rywalizuje 16 zespołów podzielonych na grupy. - Dla nas jednak najważniejsza jest I liga, bo są to rozgrywki związkowe - stawia sprawę jasno Zdzisław Ziółkowski. - Ostatnio wrócili do nas zawodnicy, którzy grali za granicą, jak na przykład Maciej Wróblewski, który występował we Włoszech i Austrii. Maciej został naszym grającym trenerem i chce wprowadzić zespół do Ekstraligi.

W najwyższej klasie rozgrywkowej klub z Działdowa już występował w 2018 roku, kiedy wygrał rozgrywki I ligi, ale z powodów finansowych wycofał się z rywalizacji. - Rywale z Kutna, Warszawy czy Wrocławia mieli 300-tysięczne budżety, tymczasem nasz wynosił raptem 12 tysięcy złotych - wspomina pan Zdzisław. - Czyli dwa wyjazdy na mecze i było po pieniądzach. Mimo to znowu chcemy powalczyć o awans.

* Inne wyniki: Stal BiS Kutno II - Centaury Warszawa 22:0, 24:2.



I LIGA

1. Stal 4 46:2

2. Rawa 2 19:13

3. Yankees 2 13:19

4. Centaury 0 2:46

5. Dęby - -:-