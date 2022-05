Dobry mecz Warmii

* Warmia Energa Olsztyn - AZS AWF Biała Podlaska 34:32 (17:15)

WARMIA: Makowski, Matusiak - Malewski 8, Gruszczyński 5, Konkel 5, Laskowski 3, Stępień 3, Chełmiński 2, Didyk 2, Reichel 2, Sikorski 2, Klapka 1, Kopyciński 1

W sobotni wieczór doszło do starcia czołowej drużyny Ligi Centralnej z zespołem, który walczy o pozostanie w debiutanckim sezonie na bezpośrednim zapleczu Superligi. Warmiacy chcą zakończyć sezon na 10. miejscu, a żeby tak się stało, nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów.

Olsztynianie natychmiast wyszli na prowadzenie 1:0, po dziesięciu minutach prowadzili 5:3, po czym zdobyli trzy bramki z rzędu. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się dwubramkową przewagą Warmii.

Po przerwie goście chcieli szybko doprowadzić do remisu, ale gospodarze umiejętnie się broni i kontrolowali przebieg spotkania. Siedem minut przed końcem Warmia miała cztery bramki więcej, a po chwili jej prowadzenie jeszcze wzrosło. Mimo to końcówka była nerwowa, bowiem ostatnie 90 sekund AZS AWF grał w przewadze (czerwoną kartkę otrzymał 40-letni Marcin Malewski). Goście byli w stanie jedynie zmniejszyć rozmiary porażki, dzięki czemu sensacja stała się faktem.

Fantastyczne spotkanie rozegrał Daniel Makowski: - Udało mi się obronić kilka ważnych piłek, ale nasza obrona też grała bardzo dobrze. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo komplet punktów był nam bardzo potrzebny.

- W Sosnowcu zagraliśmy nonszalancko i dlatego rywal nas skarcił - dodał trener Igor Stankiewicz. - Teraz nasze akcje były ułożone, stąd zwycięstwo. Wygraliśmy zasłużenie, to nie mój problem, że goście zagrali słabo.

Do końca sezonu zostało trzy kolejki. W następnym tygodniu olsztyński zespół zagra Orlenem Upstream SRS Przemyśl

* Inne wyniki 22. kolejki: Ostrovia Ostrów Wlkp. - GKS Autoinwest Żukowo 38:36 (21:23), Nielba Wągrowiec - MKS Grudziądz 32:23 (16:14), KPR Legionowo - Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 28:25 (12:9), Śląsk Wrocław - Orlen Upstream SRS Przemyśl 34:34 (15:17) karne 3:5, MKS Wieluń - Siódemka-Miedź-Huras Legnica 30:27 (15:12), Padwa Zamość - Budnex Stal Gorzów 31:23 (12:13).