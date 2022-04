"Jak krew z nosa". Katastrofalne spotkanie Warmiaków

LIGA CENTRALNA PIŁKARZY RĘCZNYCH \\\ Warmia Energa Olsztyn przegrała wyjazdowy mecz w Sosnowcu. Drużynie Igora Stankiewicza kompletnie nie wyszło to spotkanie.

Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec — Warmia Energa Olsztyn 33:28 (17:11)

WARMIA: Makowski, Kaczmarek, Matusiak — Gruszczyński 6, Didyk 4, Konkel 4, Malewski 4, Klapka 3, Kozłowski 2, Reichel 2, Chełmiński 1, Kopyciński 1, Sikorski 1, Safiejko, Stępień, Laskowski,

kary: Zagłębie - 10 min; Warmia Energa - 6 min (Malewski, Reichel, Stępień)

widzów: 200

Olsztyński zespół po ostatnich zwycięstwach w Lidze Centralnej liczył na kontynuowanie dobrej serii. Początek spotkania w Sosnowcu nie zwiastował późniejszej katastrofy. Mateusz Kopyciński wyprowadził zespół na prowadzenie 1:0, a chwilę później prowadzenie się powiększyło. Po pięciu minutach był już jednak remis 2:2, a do 10 minuty obydwa zespoły grały bramkę za bramkę i na tablicy widniał remis 5:5. Przez kolejne 5 minut Warmiacy nie potrafili zdobyć bramki, w przeciwieństwie do gospodarzy, którzy po 16 minutach prowadzili 9:6. Ostatecznie Zagłębie do szatni schodziło prowadząc 17:11.

Po przerwie obraz gry nie zmienił się. Zagłębie nadawało tempo gry i powiększało prowadzenie, które w pewnym momencie miało rozmiar 12 trafień i tak było do 52 minuty spotkania. Olsztyński zespół zdołał zniwelować prowadzenie gospodarzy do 5 trafień, co nie zmienia faktu, że gra Warmii Energi była fatalna.

— Rozegraliśmy katastrofalne spotkanie — powiedział po meczu Igor Stankiewicz, opiekun olsztyńskiego zespołu. — Znaliśmy doskonale przeciwnika, mieliśmy go dobrze rozpracowanego, jednak z realizacji założeń kompletnie nic nie wyszło. W defensywie nam szło, jak krew z nosa, w ofensywie też mieliśmy problemy. Dokonywaliśmy prostych i czytelnych rzutów na bramkę przeciwnika — dodaje szkoleniowiec zespołu z Olsztyna.

Ostatnie spotkanie w lidze Warmia grała na początku kwietnia, czy dłuższy rozbrat z ligową rywalizacją mógł mieć wpływ na taki słaby rezultat? — To są, póki co, spekulacje — mówi trener. — Muszę to przeanalizować, ale niewykluczone, że tak właśnie było — twierdzi Stankiewicz.

Marcin Malewski przed tym spotkaniem przyznał, że celem zespołu w ostatnich 5 spotkaniach jest zdobycie minimum 12 punktów. — Chciałbym, żebyśmy z tych pięciu spotkań, które zostały i z piętnastu punktów do zdobycia, wywalczyli dwanaście. Czyli musimy cztery mecze wygrać. Jest to w naszym zasięgu i chcemy tego dokonać z tego względu, że naszym celem, oprócz utrzymania w Lidze Centralnej, jest zajęcie dziesiątego miejsca. Wydaje mi się, że cztery wygrane dadzą nam realne szanse na zajęcie tej pozycji. Stać nas na to — dodaje Malewski.

Teraz jesteśmy już mądrzejsi o fakt, że zespół musi wygrać cztery spotkania z rzędu. Czy jest to możliwe? O komentarz poprosiliśmy trenera Warmii Energi. — Będzie to bardzo trudne, bo liczyliśmy na komplet punktów w Sosnowcu, ale życie zweryfikowało te plany. Trzeba będzie ciężko pracować, żeby bezpiecznie dojechać do końca sezonu. Dokonamy tego, ale wygranie czterech spotkań z rzędu, m.in. w Przemyślu czy Gorzowie Wielkopolskim, będzie bardzo trudne. W tej lidze nie ma łatwych meczów. Życie weryfikuje i zmienia plany, ale nie pozwolę, żeby zespół zwiesił głowy i przeszedł nad tym do porządku dziennego — podkreśla szkoleniowiec drużyny z Olsztyna.

W sobotę w Biskupcu olsztyński zespół zagra z AZS-em AWF Biała Podlaska.

POZOSTAŁE WYNIKI 22 KOLEJKI:

GKS Autoinwest Żukowo — Budnex Stal Gorzów 36:29 (18:12)

Siódemka-Miedź-Huras Legnica — Padwa Zamość 31:30 (19:15)

AZS-AWF Biała Podlaska — Śląsk Wrocław 35:24 (18:9)

MKS Grudziądz — KPR Legionowo 23:32 (11:14)

Ostrovia Ostrów Wlkp. — Nielba Wągrowiec 38:28 (16:13)

ORLEN Upstream SRS Przemyśl — MKS Wieluń, niedziela 24 kwietnia, 17.00

PO 22 KOLEJKACH

1. Ostrovia 59 664:548

2. Legionowo 46 642:564

3. Biała Podlaska 44 663:587

4. Stal 41 598:591

5. Przemyśl* 39 634:620

6. Żukowo 33 657:668

7. Śląsk 32 618:670

8. Zagłębie 31 668:681

9. Padwa 29 613:628

10. Wieluń* 26 573:598

11. Nielba 23 652:696

12. Warmia 22 596:608

13. Legnica 18 613:662

14. Grudziądz 16 621:691

* mecz mniej

Emil Marecki