W ringu nigdy nie ma miękkiej gry

Kickboxerzy rozpoczęli sezon od mocnego uderzenia, czyli od wyjazdu do odległego Drezdenka (województwo lubuskie) na mistrzostwa Polski w formule full contact juniorów i seniorów Polskiego Związku Kickboxingu. Warto wyjaśnić, że w tej formule walki odbywają się w ringu - przed laty złotymi zgłoskami zapisał się w tym sporcie Marek „Punisher” Piotrowski, dziewięciokrotny mistrz świata zawodowców.

Jeśli wśród 236 zawodników z 63 klubów, którzy walczyli w Drezdenku, był następca Piotrowskiego, to najwcześniej przekonamy się o tym dopiero za kilka lat. A jeśli był to młody zawodnik Zamku Kurzętnik lub Olimpii Nowe Miasto Lubawskie, to może nawet musimy poczekać lat kilkanaście. W sumie oba kluby wystawiły 11 reprezentantów: siedmiu juniorów było z Kurzętnika, a barw Olimpii broniło trzech seniorów i jeden junior. - Ponadto od dłuższego czasu blisko współpracujemy i jeździmy na zawody z zaprzyjaźnionym klubem Spartakus Squad Stębark z gminy Grunwald, który również wystawił jednego juniora - wyjaśnia Leszek Jobs, trener z Kurzętnika. - Generalnie był to bardzo ciężki weekend, bo po długiej podróży nasi kickboxerzy stoczyli mnóstwo pojedynków, z których jednak zdecydowaną większość wygrali. Oczywiście jak to w rywalizacji sportowej były również porażki, ale zawsze po dobrych i trzymających w napięciu do ostatniego gongu walkach.

Ostatecznie do drugiego dnia mistrzostw awansowało czterech zawodników Olimpii i Zamku. Zanim jednak przystąpili do decydujących walk, to z samego rana, około godziny szóstej, musieli po raz kolejny stanąć na wadze. - Taki jest „urok ”rywalizacji w ringu - dodaje trener Jobs. - Oczywiście przekroczenie limitu wagowego dyskwalifikuje zawodnika. Jest to zatem dla nich dodatkowy stres, bo muszą utrzymać wagę przez trzy dni. Proszę mi wierzyć, że jest to trudne zadanie i zdarzają się przypadki odpadnięcia zawodnika z turnieju właśnie w taki sposób. Szczęśliwie nasi kickboxerzy nie mieli problemu ze zmieszczeniem się w swoich limitach wagowych i mogli dalej walczyć o najwyższe cele - wyjaśnia Jobs.

Ostatecznie zawodnicy z Warmii i Mazur zdobyli trzy tytuły mistrzowskie, do których dołożyli trzy srebrne i cztery brązowe medale. Poza tym Mieszko Siemiątkowski otrzymał puchar dla najlepszego zawodnika turnieju juniorów. Warto wyjaśnić, że Mieszko stoczył trzy walki i wszystkie zakończył przed czasem!

- Bardzo dziękujemy naszym zawodnikom za świetne pojedynki, charakter i serducho, chociaż dla połowy z nich był to debiut w ringu - mówi Leszek Jobs. - A nie każdego stać na to, by do ringu wejść, bo walki toczone są w pełnym kontakcie i często kończą się nokautem jednego z zawodników. Cóż, w ringu nie ma miękkiej gry... Nasze sekcje kickboxingu przyzwyczaiły sympatyków sportów walki do tego, że z każdych ogólnopolskich zawodów przywozimy mnóstwo medali i jesteśmy rozpoznawalni już od wielu lat. Jednak nie bierze się to z przypadku, tylko z bardzo ciężkiej i systematycznej pracy na treningach, podczas których nasi zawodnicy muszą wychodzić ze strefy komfortu. Dlatego dziękujemy rodzicom, sponsorom i tym wszystkim, którzy od lat nas wspierają - kończy szkoleniowiec z Kurzętnika.

* Klasyfikacja klubowa mistrzostw Polski: 1. KKS Sporty Walki Poznań - 29; 2. Dragon Gorzów Wielkopolski - 23; 3. Boksing Zielona Góra - 18; 4. Prosna Kalisz - 17; 5-6. Champion Gdańsk - 11, Polonia 1912 Leszno - 11; 7-8. Zamek EXPOM Kurzętnik - 10, Fight Piaseczno - 10; 9. Ziętek Team Kalisz 9; 10. Bałtyk Koszalin 8.

MEDALIŚCI MP

* Zamek Expom Kurzętnik. Juniorzy, złoto: Mieszko Siemiątkowski – 67 kg, Olaf Siemiątkowski – 54 kg; srebro: Dawid Mączkowski – 51 kg; brąz: Samanta Klein – 52 kg, Cezary Kowalkowski – 67 kg; 5. miejsce: Łukasz Gumiński – 57 kg, Kamil Mączkowski – 51 kg

* Olimpia Nowe Miasto Lub. Seniorzy, brąz: Natalia Zakrzewska – 60 kg, Albert Mederski – 63,5 kg; 6. miejsce: Kamil Laskowski – 71 kg. Juniorzy, 7. miejsce Adrian Januszewski – 63,5 kg

* Spartakus Squad Stębark. Juniorzy, srebro: Jakub Szulc - 48 kg

* Piechotka Team Zalewo. Juniorzy młodsi, złoto: Oskar Ciepłuch - 71 kg

* Fight Club Mrągowo. Juniorzy młodsi, srebro: Bartosz Stańczyk - 71 kg