Z Ruchem trzeba się ruszać

Teoretycznie drużyna z Ostródy ma jeszcze szanse na utrzymanie, ale praktycznie wygląda to bardzo kiepsko. Co prawda trener Figurski przeważanie chwali swoich podopiecznych za ambitną i solidną grę, ale nie chce się to przełożyć na punkty, chociaż warto pamiętać, że w ostatniej kolejce Sokół zdołał zremisować 2:2 ze Zniczem Pruszków, zdobywając w 90. min bramkę na wagę jednego punktu.

Teraz przed ostródzką drużyną ciężkie starcie, bowiem jedzie do Chorzowa. W rundzie jesiennej 14-krotny mistrz Polski wygrał 3:1 w Ostródzie. - Zdajemy sobie sprawę, że to gospodarze będą faworytem - przyznaje Wojciech Figurski. - My jednak - poza meczem w Puławach - wiosną spisujemy się solidnie. Przypomnę, że graliśmy jak równy z równym ze Stalą Rzeszów, która jest przecież lepsza od Ruchu (w Rzeszowie Sokół przegrał 2:3, tracąc decydującego gola w 87. min - red.). Na pewno będziemy mieli swój pomysł na ten mecz, a jeśli go odpowiednio wdrożymy, to jestem dobrej myśli. Musimy być tylko bardziej uważni w obronie, bo za łatwo tracimy bramki. Szanujemy przeciwnika, ale jesteśmy przekonani co do swoich możliwości.

To będzie ostatnie spotkanie Sokoła, które za czerwoną kartkę musi opuścić napastnik Dawid Wojtyra. Reszta zawodników jest do dyspozycji trenera. Co prawda w ostatnim meczu przedwcześnie z boiska musiał zejść wypożyczony ze Stomilu Olsztyn Jakub Mysiorski, który źle się poczuł po zderzeniu z jednym z zawodników Znicza, ale jest zdrowy i normalnie trenuje z zespołem.

Czy świadomość tego, że zespół jedną nogą jest już w III lidze, może źle wpływać na motywację zawodników? - W chłopakach jest sportowa złość - przekonuje Figurski. - Chcieliby do solidnej gry dołożyć zwycięstwo. Obserwuję ich codziennie w treningu, więc o mobilizację i zaangażowanie jestem spokojny. Tego na pewno nam nie zabraknie.

* Inne mecze 27. kolejki: Lech II Poznań - Olimpia Elbląg (niedziela, g. 13), GKS Bełchatów - Garbarnia Kraków, Motor Lublin - Pogoń Grodzisk Maz., Pogoń Siedlce - Chojniczanka Chojnice, Hutnik Kraków - KKS 1925 Kalisz, Śląsk II Wrocław - Wigry Suwałki, Znicz Pruszków - Stal Rzeszów, Wisła Puławy - Radunia Stężyca.