Dekorglass gra w Białymstoku

O awansie do półfinału zadecyduje lepszy bilans obu meczów. - W ubiegłym roku o naszym awansie do finału zadecydowały zaledwie cztery wygrane piłeczki - wspomina Ferdynand Chojnowski, prezes mistrzów Polski.

Co prawda Dojlidy zakończyły fazę zasadniczą na trzecim, a Dekorglass dopiero na czwartym miejscu, ale faworytem i tak są działdowianie. Przypomnijmy, że ich niska pozycja w tabeli jest efektem nie słabej gry, tylko perturbacji z licencją Jakuba Dyjasa, bo dopiero po czterech kolejkach działacze PZTS uznali, że Dyjas tej licencji jednak nie ma! W tym momencie automatycznie nasuwało się pytanie, na jakiej zasadzie został zatem dopuszczony do gry? Mistrzom Polski groziła nawet degradacja do I ligi, ale ostatecznie skończyło się „tylko” na czterech walkowerach.

Jeśli Dekorglass przejdzie Dojlidy, wtedy w półfinale trafi na zwycięzcę z pary Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz - Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów.

* Pozostałe pary ćwierćfinałowe: Energa Manekin Toruń - AZS AWFiS Balta Gdańsk, Sokołów SA Jarosław - Dartom Bogoria - Grodzisk Mazowiecki.