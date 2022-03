Cenne zwycięstwo Warmii

* Warmia Energa Olsztyn - Nielba Wągrowiec 28:26 (17:11)

WARMIA: Makowski 1, Matusiak, Kaczmarczyk - Chełmiński 4, Konkel 4, Gruszczyński 3, Stępień 3, Klapka 2, Kozłowski 2, Laskowski 2, Malewski 2, Reichel 2, Safiejko 2, Didik 1, Sikorski.



Goście przegrali ostatnie cztery spotkania, więc z jednej strony byli bardzo zmotywowani, bo chcieli przerwać fatalną passę, ale z drugiej strony była to też szansa dla olsztynian, którzy marzyli o przedłużeniu serii porażek Nielby.

Trener Igor Stankiewicz nie mógł skorzystać z dwóch zawodników, bo naderwany nadgarstek ma Mateusz Kopyciński, a na problemy z kolanem narzeka Jakub Zamełka.

Mecz lepiej rozpoczęli goście (0:2, 1:3), którzy prowadzenie utrzymywali do 16. min. Chwilę później po rzucie Laskowskiego olsztynianie objęli prowadzenie 8:7, no i nie oddali go już do końca. Gospodarze rozpędzili się i wypracowali sobie do przerwy sześciopunktową przewagę.

W drugiej połowie wystarczyło kontrolować przebieg spotkania, co warmiakom udawało się do 51. min (25:19). Od tego momentu Nielba rzuciła jednak cztery bramki z rzędu i zrobiło się nerwowo, tym bardziej że dwie minuty przed końcem goście znowu zmniejszyli stratę (26:24). Jednak dwa gole Kozłowskiego zapewniły gospodarzom cenne zwycięstwo.

- Spodziewałem się bardzo trudnego spotkania - przyznał trener Stankiewicz. - Niemniej jednak dominowaliśmy na boisku i po 45 minutach wypracowaliśmy sobie znaczną przewagę. Niestety, potem się to posypało. Chłopaki stanęli jednak na wysokości zadania, powalczyli w obronie, co przyniosło nam oczekiwane zwycięstwo.

26 marca Warmia Energa zagra na wyjeździe z Ostrovią Ostrów Wielkopolski.

* Inne wyniki 19. kolejki: Budnex Stal Gorzów - AZS-AWF Biała Podlaska 26:25 (8:11), Padwa Zamość - Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 25:27 (16:14), Siódemka-Miedź-Huras Legnica - ORLEN Upstream SRS Przemyśl 37:35 (16:18), KPR Legionowo - GKS Autoinwest Żukowo 35:25 (16: 9), MKS Wieluń - MKS Grudziądz 26:24 (15:7), Śląsk Wrocław - ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 26:36 (14:19).

PO 19 KOLEJKACH

1. Ostrovia 53 574:471

2. Legionowo 39 558:490

3. B. Podlaska 38 577:516

4. Stal 38 511:504

5. Przemyśl* 33 543:529

6. Zagłębie 28 583:595

7. Śląsk 26 533:581

8. Żukowo* 24 517:534

9. Wieluń 23 521:543

10. Padwa 23 520:544

11. Nielba 21 561:591

12. Warmia 19 513:523

13. Grudziądz 16 546:596

14. Miedź 15 522:562

* mecz mniej

I LIGA MĘŻCZYZN\\\ W rozegranym awansem meczu z 22. kolejki Szczypiorniak przegrał 21:30 (12:17) z Gwardią Koszalin. Olsztynianie wystąpili jedynie w 10-osobowym składzie. - Jest to efekt kontuzji i chorób, a poza tym nie mogliśmy skorzystać z naszych juniorów, bo rozgrywali swój mecz w II lidze - wyjaśnił Konstanty Targoński, trener i prezes Szczypiorniaka, który już myśli o... nowym sezonie. - W lidze już się utrzymaliśmy, więc zaczynamy budowę zespołu na następny rok, tym bardziej że już w tej chwili wiemy, iż więcej u nas nie zagra doświadczony Dzieniszewski. Radek zmienił pracę, przez co nie będzie mógł z nami trenować - zakończył Targoński.