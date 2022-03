Sokół kontra Radunia

II LIGA PIŁKARSKA\\\ W sobotę o godz. 14 Sokół podejmie w Ostródzie Radunię Stężyca, jednego z kandydatów do awansu. Gospodarze jeszcze nie pogodzili się z myślą o spadku, więc zamierzają walczyć do końca.

W niedzielę ekipa Wojciecha Figurskiego mogła sprawić olbrzymią niespodziankę i wygrać w Rzeszowie ze Stalą, liderem II ligi. Piłkarze z Ostródy wygrywali do przerwy 1:0, od 18. minuty grali w przewadze, mimo to ostatecznie nie zdobyli nawet jednego punktu... Stal wygrała 3:2, strzelając zwycięskiego gola w 87. minucie za sprawą dobrze znanego w naszym regionie Piotra Głowackiego.

- Ten mecz pokazał, że możemy rywalizować z każdym jak równy z równym - ocenił trener Figurski. - Jednak odczuwamy spory niedosyt, bo mieliśmy sytuacje na 2:0, do tego graliśmy w przewadze jednego zawodnika. Trzeba jednak oddać Stali, że mają bardzo silny zespół.

Kolejna okazja do zdobycia pierwszego kompletu punktów na wiosnę już w sobotę, chociaż to Radunia jest faworytem tego starcia. Jednak rundę wiosenną goście zaczęli jeszcze gorzej od Sokoła, bo przegrali wszystkie trzy spotkania. - Spotkają się zatem dwie drużyny z nożem na gardle - stwierdził Figurski. - My chcemy w końcu wygrać i zdobyć trzy punkty. Nie stoimy na straconej pozycji, bo nasza gra nie wygląda źle. Rywale mają w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy, a trzy ostatnie porażki sprawiły, że też będą chcieli za wszelką cenę wygrać w Ostródzie.

Wojciech Figurski nie będzie mógł skorzystać z jednego zawodnika, bo za nadmiar żółtych kartek pauzować będzie Patryk Skórecki.

* Inne mecze 24. kolejki: Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów (sobota, g. 19), Wigry Suwałki - Wisła Puławy, KKS 1925 Kalisz - Znicz Pruszków, Chojniczanka Chojnice - Ruch Chorzów, Pogoń Grodzisk Maz. - Śląsk II Wrocław, Garbarnia Kraków - Hutnik Kraków, Lech II Poznań - Pogoń Siedlce.