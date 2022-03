Radość w Bartoszycach

* BSMS Bartoszyce - Handball Czersk 28:25 (12:9)

Ekipa z Czerska przed meczem w Bartoszycach miała... trzy razy więcej punktów niż BSMS (27 do 9). W tej sytuacji goście byli zdecydowanym faworytem i po 6 minutach wygrywali 3:1. Jednak potem dwa razy do siatki trafił Tokarz, a Borysiuk też swoje trzy grosze dołożył. Co prawda Handball dwukrotnie zdołał doprowadzić do remisu (4:4, 5:5), ale po kwadransie BSMS wygrywało 6:5 (bramka Lasoty) i prowadzenia bartoszyczanie już do końca meczu nie oddali. Podopieczni trenera Andrzeja Cichockiego stopniowo powiększali przewagę - w 26. minucie wygrywali 10:7 po rzucie Habińskiego, a tuż po przerwie 13:9 (Lasota). Od tego momentu gospodarze utrzymywali bezpieczny dystans, a goście co najwyżej jedynie zmniejszali straty do dwóch trafień (15:13, 17:15, 23:21, 26:24). W ostatniej minucie meczu pieczęć na czwartym zwycięstwie BSMS postawił Szymon Kanclerz.



* Szczypiorniak II Olsztyn - Sambor Latocha Agropom Tczew 26:41 (14:19)

W 2. min po rzucie Ziejewskiego gospodarze remisowali 1:1 i na tym ich dobra passa się skończyła, bo dwie minuty później Sambor wygrywał już 4:1. O ile jednak w pierwszej połowie nie było tak źle, o tyle po przerwie nastąpiła prawdziwa „rzeź” olsztyńskich niewiniątek (m.in. między 33. i 41. min goście zdobyli 7 bramek z rzędu).

* Inne wyniki 16. kolejki: AZS Fahrenheit Gdańsk - Pogoń Handball Szczecin 38:29 (20:16), MKS II Grudziądz - Jedynka Kodo Morąg 0:10 (walkower); Autoinwest Wybrzeże Gdańsk - Jeziorak Iława (19 marca).



II LIGA

1. Sambor 16* 44 505:420

2. Jeziorak 13 36 436:302

3. AZS Gdańsk 15 32 460:409

4. Handball 15 27 367:367

5. Wybrzeże 14 25 398:363

6. Pogoń 15 24 406:401

7. Jedynka 14 21 383:374

8. AZS UKW 14 14 411:424

9. BSMS 15 12 372:424

10. Szczypiorniak II 15 4 353:456

11. MKS II 16 4 265:416

* liczba rozegranych meczów