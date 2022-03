Sprawiedliwy remis w Elblągu

* Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 1:1 (1:0)

1:0 - Krawczun (37), 1:1 - Skórecki (83)

OLIMPIA: Witan - Sarnowski, Czarny, Wenger, Guilherme, Krawczun (86 Winsztal), Bawolik (78 Danowski), Kurbiel (66 Kozera), Czernis (66 Piekarski), Sienkiewicz, Kałahur

SOKÓŁ: Kąkolewski - Klimek, Dowgiałło, Kurowski, Rugowski (75 Sobotka), Skórecki, Mysiorski (55 Słupski), Święty (84 Rogala), Wojtyra, Turek, Dzięcioł (77 Mazurowski)

Elblążanie mogli objąć prowadzenie już w 3. min po strzale Wengera, ale Kąkolewski był na miejscu. W odpowiedzi Sokół stanął przed szansą, jednak strzał Wojtyry z najwyższym trudem obronił Witan. Potem na bramkę gości strzelali Guilherme, Krawczun, Sienkiewicz i Kurbiel. Bez efektu... Ostródzianie ograniczali się do nielicznych kontrataków, ale nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy elbląskiej. W 30. min zadrżały serca elbląskich kibiców, lecz Senkowicz z 6 metrów uderzył nad poprzeczką, a po chwili w polu karnym gości po dośrodkowaniu Bawolika Kurbiel minął się z piłką. Dopiero w 37. min Olimpia dopięła swego - po dośrodkowaniu Sienkiewicza Krawczun uprzedził bramkarza i uderzeniem głową przelobował go, umieszczając piłkę w siatce.

Po przerwie Sokół - nie mając nic do stracenia, przeszedł do ataków i uzyskał znaczną przewagę. Im bliżej było końca, tym gol dla gości wisiał w powietrzu, no i w 83. min Skórecki z rzutu wolnego z 19 m trafił w samo okienko, więc Witanowi nie pozostało nic innego, jak tylko wyjąć piłkę z siatki!

* Inne wyniki 22. kolejki: Lech II Poznań - Śląsk II Wrocław 0:4 (0:3), Garbarnia Kraków - Ruch Chorzów 0:2 (0:1), Pogoń Grodzisk Maz. - Znicz Pruszków 0:1 (0:1), Chojniczanka Chojnice - Wisła Puławy 3:1 (1:1), Motor Lublin - Pogoń Siedlce 1:0 (0:0), KKS Kalisz - Radunia Stężyca 2:0 (2:0), Wigry Suwałki - Stal Rzeszów 3:3 (1:2), GKS Bełchatów - Hutnik Kraków (odwołany).



PO 22 KOLEJKACH

1. Stal 49 47:21

2. Chojniczanka 44 50:21

-------------------------------------

3. Ruch 40 33:22

4. Motor 36 35:20

5. Olimpia 34 25:22

6. Lech II 33 22:23

-----------------------------

7. Radunia 32 35:34

8. Wigry 32 29:27

9. Garbarnia 30 28:27

10. Wisła 29 40:37

11. Śląsk II 29 35:33

12. Znicz 29 25:27

13. Kalisz 27 26:29

14. Pogoń S. 25 27:39

-----------------------------

15. Pogoń G. 18 22:36

16. Bełchatów 18 17:32

17. Hutnik 15 18:35

18. Sokół 13 14:43