Czy Pliński wzmocni Stal?

Ostatnie spotkanie siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn trwało jedynie 84 minuty. Zawodnicy prowadzeni przez Marco Bonittę na wyjeździe pokonali 3:0 Cerrad Enea Czarnych Radom. Było to szóste zwycięstwo z rzędu ekipy ze stolicy Warmii i Mazur, która dzięki temu w ligowej tabeli zajmuje bardzo dobre czwarte miejsce.



- W każdym meczu, który wygraliśmy, były jednak pewne elementy do poprawy – zauważa Robbert Andringa, kapitan Indykpolu AZS. – Pokazał to chociażby ostatni pojedynek w Radomiu, gdzie choć wygraliśmy 3:0, to każdy z setów zakończył się przewagą tylko dwóch punktów. Uważam, że nie jesteśmy jeszcze w najlepszej dyspozycji, lecz z drugiej strony i tak możemy być zadowoleni – wygraliśmy bowiem sześć spotkań z rzędu.

W Radomiu wszystkie sety zakończyły się takim samym wynikiem (25:23), ale najwięcej emocji dostarczyła ostatnia partia, w której goście przegrywali 17:21, aby po chwili odwrócić losy i zwyciężyć za trzy punkty. Czy ten set pokazał, że zespół potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach?

- To samo można powiedzieć o pierwszym i drugim secie. Po dwudziestym puncie graliśmy bardzo dobrze. Dzięki temu wzrasta nasza pewność siebie – kiedy nam nie idzie, wiemy, że stać nas na odwrócenie losów rywalizacji i zwycięstwo – przyznaje kapitan akademików.

W niedzielne popołudnie w Iławie Indykpol AZS zmierzy się z ostatnim zespołem w ligowej tabeli. Stal nie zaznała jeszcze ani razu smaku zwycięstwa w tym sezonie – punktowała jedynie w pojedynkach z GKS Katowice oraz Skrą Bełchatów.

Na kogo trzeba uważać w ekipie z południa Polski? Z całą pewnością na atakującego Wassima Ben Tarę, przyjmujących Kamila Kwasowskiego i Nikołaja Penczewa, a także na środkowego Mitchella Stahla. Wyżej wymieniona czwórka najlepiej punktuje w ekipie Stali, ale nie można również zapomnieć o Marcinie Komendzie czy byłych siatkarzach Indykpolu AZS – Michale Ruciaku (2004-08) oraz Macieju Zajderze (2014-16).



- Każda drużyna w PlusLidze potrafi grać na wysokim poziomie. Choć Stal nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania w tym sezonie, to ma w swoim składzie dobrych zawodników. Cieszę się, że spotkam się z Danielem Pliński, a także z możliwości gry przed własną publicznością – stwierdza przyjmujący Indykpolu AZS.

Choć sezon na stanowisku trenera rozpoczął Krzysztof Stelmach, to pasmo niepowodzeń zmusiło zarząd Stali do zmian. Obecnym szkoleniowcem drużyny z Nysy jest dobrze znany kibicom w Olsztynie i wspomniany już wcześniej Daniel Pliński. Popularny „Plina”, reprezentował biało-zielone barwy w latach 2016-18 i to właśnie w klubie ze stolicy Warmii i Mazur zakończył sportową karierę (zajmując odpowiednio 5. i 4. miejsce w PlusLidze). Jak Daniela wspomina Andringa, który grał z nim przez jeden sezon (2017/18)?

- Daniel był niesamowitym zawodnikiem oraz przyjacielem. Świetnie się nam rozmawiało, zarówno na boisku, jak i poza nim. Uważam, że to najlepszy siatkarz z jakim kiedykolwiek grałem w jednym zespole. Jestem podekscytowany, że będę mógł się z nim spotkać – kończy Robbert Andringa.

Początek niedzielnego spotkania w hali Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (ul. Niepodległości 11B) o godzinie 17:30. Bilety w cenie 30 i 20 złotych (ulgowe) do nabycia wyłącznie online na indykpolazs.pl/bilety. Bilety ulgowe przysługują wyłącznie dzieciom i młodzieży do 26. roku życia.

Przypominamy również o zakładania maseczek przy wejściu do hali oraz podczas przemieszczania się po obiekcie.

Transmisja spotkania w Polsacie Sport, Radiu UWM FM i Radiu Olsztyn. Zapraszamy również do przedmeczowego studia, gdzie będziecie można zobaczyć to, co dzieje się na kilkanaście minut przed rozpoczęciem meczu – fb.com/indykpolazs.pl (godz. 17:00).

* Inne mecze 9. kolejki, piątek: Ślepsk Suwałki - Projekt Warszawa 1:3 (-18, 23, -22, -23); sobota: Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (14.45), GKS Katowice - Jastrzębski Węgiel (17.30), Resovia Rzeszów - LUK Lublin (20.30); niedziela: Trefl Gdańsk - Skra Bełchatów (14.45); poniedziałek: Cuprum Lubin - Czarni Radom (20.30).