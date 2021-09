Rallycrossowe mistrzostwa Polski

SPORTY MOTOROWE\\\ W najbliższy weekend na torze w Słomczynie odbędzie się piąta eliminacja rallycrossowych mistrzostw Polski. Po kolejne punkty, które przybliżą go do obrony tytułu mistrza kraju, wystartuje Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX).

Po problemach z początku sezonu olsztyński kierowca złapał wiatr w żagle i konsekwentnie realizuje plan nakreślony przed tegorocznymi startami, tym bardziej że zawody odbędę się na torze, który polscy kierowcy odwiedzają najczęściej.

Zbigniew Staniszewski: - W Słomczynie startowałem już bodajże osiem razy, więc tor znam jak własną kieszeń. Wiem, gdzie jest śliski asfalt, gdzie jest nierówny, gdzie jest chropowaty i w którym miejscu leży więcej piasku. O torze w Słomczynie wiem wszystko, co daje mi pewien komfort, bo jedziemy na zawody bez większego stresu. Auto też jest wybitnie dobrze przygotowane. W połowie sezonu mieliśmy z nim problemy, bo trochę przerywało. Chwilę trwało zanim sobie poradziliśmy, ale mamy to już za sobą. I dobrze się złożyło, bo dzięki tym problemom mechanicy doskonale poznali silnik i instalację elektryczną. Teraz auto nie sprawia nam żadnych problemów, umiemy się nim posługiwać i naprawiać. Bez stresu wybieramy się zatem do Słomczyna, gdzie liczymy na zwycięstwo. Ma nas to bardzo mocno przybliżyć do obrony upragnionego tytułu mistrza Polski. Potem pozostanie nam już tylko na torze Slovakiaring postawić kropkę nad i.