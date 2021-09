Ligowa niedziela w Biskupcu

W letniej przerwie ekipa z Zamościa wzmocniła się m.in. byłym bramkarzem Warmii Mateuszem Gawrysiem, który ma za sobą grę w superligowej Pogoni Szczecin. – W tym sezonie będziemy chcieli poświęcić wiele czasu na przygotowanie od strony merytorycznej i taktycznej – wyjaśnia Jarosław Knopik, olsztyński szkoleniowiec. – To jest nowa liga, to są nowe dla nas zespoły, które wiodły prym w swoich grupach, więc o wygranej w meczu będą decydować szczegóły. Chcemy być dobre przygotowani, dlatego cztery ostatnie treningi podporządkowaliśmy najbliższemu rywalowi.

Organizatorzy tradycyjnie przygotowali konkursy w przerwie meczu, a po spotkaniu przeprowadzony zostanie Kids Camp powered by Energa, czyli trening dla dzieci z udziałem zawodników z Olsztyna. Mecz będzie biletowany (ulgowy 5 zł, normalny 10 zł), a dla kibiców, którzy nie będą mogli oglądać rywalizacji na żywo, klub przygotował relację online na kanale Youtube Radia Olsztyn oraz na profilu facebookowym Warmii Energa Olsztyn.

* W niedzielę o godz. 18 w hali V LO (ul. Krasickiego 2) rozpocznie się mecz I ligi Szczypiorniak Olsztyn - KPR Elbląg.