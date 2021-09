I znów pożeglowały po złoto!

Rozegrane w gdańskich Górkach Zachodnich, mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich stały pod znakiem słabego wiatru, przez co w niektórych klasach udało się rozegrać zaledwie po trzy wyścigi. W gronie tych szczęściarzy, którym w walce o medale dane było stoczyć „aż” osiem wyścigów, była m.in. klasa 29er. A tam kibice żeglarstwa z Olsztyna mogli liczyć na broniące tytułu Magdalenę Chyłę i Oliwię Jekiel. No i 18-letnie reprezentantki Nauticusa Yacht Club spisały się na „szóstkę”, drugi rok z rzedu stając na najwyższym stopniu podium. Ale oddajmy głos samym bohaterkom regat w Zatoce Gdańskiej.

– Mamy to! Obroniony tytuł mistrzyń Polski! Ale od początku… Wczoraj wróciłyśmy do domu po trzydniowej rywalizacji w Górkach Zachodnich. Wiatr nie był łaskawy, 3-8 węzła, południowy kierunek, zmiany wiatru do 70 stopni. Nie sądziłyśmy, że Górki Zachodnie mogą nas tak zaskoczyć... Pierwszego dnia udało nam się rozegrać cztery wyścigi, w wietrze nie przekraczającym 8 knt (węzłów - red.) – napisały w swoich mediach społecznościowych żeglarki olsztyńskiego klubu.