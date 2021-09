Finowie bez szans

* Polska – Finlandia 3:0 (16, 16, 14)

Polska i Rosja to dwie pierwsze ekipy, które awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Europy siatkarzy. O ile jednak Rosja stoczyła dość zacięty bój z Ukrainą (mecz miał oczywiście także pozasportowy smaczek), o tyle Polacy rozegrali z Finami mecz z gatunku godzina z prysznicem, w żadnym z rozegranych w Ergo Arenie secie nie pozwolili rywalom dobrnąć do 20 punktów.

W wyjściowym składzie Polaków byli Fabian Drzyzga, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Piotr Nowakowski, Jakub Kochanowski oraz para libero Paweł Zatorski-Damian Wojtaszek.

Ponieważ przewaga polskiej reprezentacji była momentami przygniatająca, Heynen dał także pograć zawodnikom rezerwowym.

Kolejnym rywalem biało-czerwonych będą Rosjanie - mecz zostanie rozegrany 14 września.

* Inne wyniki: Rosja - Ukraina 3:1 (-22, 16, 22, 22); niedziela: Włochy - Łotwa (16), Holandia - Portugalia (17.30), Niemcy - Bułgaria (19), Serbia - Turcja (20.30), poniedziałek: Słowenia - Chorwacja (16), Francja - Czechy (19),